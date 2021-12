Märästä syksystä ja kylmästä alkutalvesta tuli eläinlääkärin painajainen: Juotto voi parhaimmillaan jopa säästää hevosen hengen – näin saat nirsoimmankin juomaan tarpeeksi

Kimmo Haimi

Hevosten huolellinen talvijuotto voi vähentää ähkyjä. Kuvassa tallimestari Jenny Wikström viemässä hevosille vettä. Kuvituskuva.

Märkä syksy ja hyvin kylmänä alkanut talvi.

Siinä yhdistelmä, josta muodostuu pahimmillaan eläinlääkärin ja hevosenomistajan painajainen.

Viikonlopun päivystyksen saldo Vaasan päivystyksessä kahden eläinlääkärin voimin oli kolme kuollutta hevosta, kertaa eläinlääkäri Anne Niemi sosiaalisessa mediassa jakamassaan päivityksessä. Ähkyt alkoivat hyvin lievin oirein, mutta pian päällä oli totinen tilanne. "Pelastamiseksi ei ollut tehtävissä mitään."

Hän kehottaa kylmillä keleillä kiinnittämään erityistä huomiota hevosen liikkumiseen ja juottoon. "Mash-puurot ja lämmin vesi saavat kyllä nirsommankin hevosen juomaan, kun hevosen niihin totuttaa ajoissa."

Ongelma on jokavuotinen, Niemi summaa MT:lle. Tänä vuonna kovat pakkaset tosin tulivat vielä tavallista aikaisemmin.

Hevoset liikkuvat kylmyyden takia vähemmän, eivätkä pienet ulkoilutilat riittävää liikuntaa aina edes mahdollista. Suomessa sallitut "minitarhat" eivät olisi länsinaapurissa edes sallittuja, hän mainitsee. "Ruotsissa vaaditaan laissa, että hevosen täytyy voida laukata tarhassa."

Juomaveden lämpötilalla on hänen mukaansa iso vaikutus hevosen juomishalukkuuteen.

Kun juomavesi on kylmää, hevoset juovat vähemmän. Erityisesti vanhan hevosen hampaita kylmä vesi voi kirvellä. Pahimmillaan hevosten vesi on jäätynyttä. "Suomessa on paljon pihattotyylisiä talleja, joissa ainut saatavilla oleva vesi on kylmää."

Toisin on esimerkiksi nautapuolella, joissa kylmäpihatoissa juomavesi on usein lämmitettyä.

Niemi suosittelee tarjoamaan pakkasella kädenlämpöistä vettä, joskin hevosilla voi olla myös lämpötilan suhteen omia mieltymyksiään.

Niemen kotitallilla hevosille juotetaan maittavuutta lisäävään mash-puuroon sekoitettua vettä ympäri vuoden. "Kun se on niille tuttu asia, ne juovat mielellään." Talvisin mash-veden juotto tuplaantuu. 20 litraa on jo aika hyvä määrä, Niemi toteaa.

Hän on nähnyt tavalla olevan hevosille selkeitä hyötyjä. Eräs nykyisin 30-vuotias hevonen sai ennen mash-juoton aloittamista paljonkin ähkyjä talvisin. "Nyt en edes muista, milloin se olisi ollut viimeksi ähkyssä."

Talvella hevosille kannetaan Niemen kotitallilla tarhoihin lämmintä ja puhdasta vettä päivittäin. Veden tarve riippuu karkearehun syönnistä. Isoin tarve on tiineillä ja imettävillä tammoilla.

Seuraava investointi tallissa tulee olemaan kiertovedellä toimiva juotto, jolloin vesi pysyy aina lämpimänä.

Tärkeää on myös veden hygieeninen laatu ja juoma-astioiden puhtaus: jos kesälläkin juomavedet jäävät vaihtamatta ja sää on lämmin, hevoset juovat vähemmän.

Pitkään käynnissä olevaan eläinsuojelulain uudistukseen pitäisi saada vaatimus jatkuvasta veden saannista, Niemi painottaa.

Veden puutteen pahin seuraus ovat hevosilla vakavat ummetusähkyt. Ähkylle voivat kuitenkin altistaa useat eri tekijät joista juomattomuus on vain yksi, hän muistuttaa.