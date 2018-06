Toto76-vihje: Jonesy luottohevosena

Kohteet kaksi–neljä ovat kaikki hienotasoisia Suur-Hollolan välieriä. Juuso Holttisen hevoset ovat huippuiskussa, mutta paikat tuovat mukaan ylimääräistä haastetta. Top Of The World oli Killerin Eliitissä urhea toinen johtavan rinnalta.

”Jyväskylässä hevonen oli tosi hyvä ja eteenpäin mennään kaiken aikaa. Suur-Hollolaan on tähdätty koko alkukausi ja hyvillä mielin mennään kohti välierää. Jyväskylässä hevosella oli kokolaput, mutta välierään vaihdetaan vetolaput. Lahdessa takarivistä on tiedossa selkäjuoksu ja vetolaput ovat toimineet hevosella hyvin. Se vastaa niihin aina ja kirii lopun tosi terävästi.”

Viime vuonna Top Of The World oli välierässä neljäs ja sai huonon paikan finaaliin.

"Atupem on ollut tosi hyvä viimeisissään ja se on paha vastustaja. Voittoa ajatellen olisi ehkä pitänyt päästä sen sisäpuolelta lähtemään. Kaikki pistetään peliin välierässä ja haetaan hyvää paikkaa finaaliin. Hevonen on huippukunnossa”, jatkoi valmentaja Holttinen.

One Break Broline lähtee päätöskohteeseen eturivin uloimmalta paikalta.

”Paikka vie suurimmat toiveet. Siinä on ohjastajalla miettimistä, kuinka tuolta paikalta ajetaan. Hevonen on iskussa ja voitti viimeksi tosi helposti. Ruuna on luotettava kilpailija ja tekee aina parhaansa. Jos juoksu onnistuu, se pystyy vaikka voittoon”, arvioi Juuso Holttinen.

Toto76-vihje

Lähtö 1: 1,6,11 (10,7)

Lähtö 2: 3,10 (5,7)

Lähtö 3: 3 Jonesy (7,2)

Lähtö 4: 5,2,1,6 (3,8)

Lähtö 5 : 2,10,5,9,11 (1,4)

Lähtö 6: 11,3 (5,9)

Lähtö 7: 9,7,1,8,4 (10,2)

1200 riviä x 0,05e = 60e

Viikon Varma

Toto76-3 3 Jonesy. Viime vuoden Suur-Hollola-finaalin kakkonen aloitti kauden vakuuttavalla keulavoitolla. Samalla taktiikalla pitäisi voittaa.

Viikon Väistö

Toto76-2 7 Midnight Hour

Viime kauden loistokkuus puuttuu. Huonolta paikalta on pakko satsata alkuun ja se voi olla lopusta pois.

Viikon Idea

Toto76-5 10 Malecon. Aloitti kauden kahdella voitolla. Kajaanissa juoksu ei onnistunut ja viimeksi jäi johtavan rinnalle. Kovavauhtinen kilpailu suosii ja nousee lopussa voittomatsiin.