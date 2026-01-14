Päivän ravit: Consalvo jahtaa kovaa kaksikkoa Keskiviikkona totoajat nauttivat jackpot-kierroksista lahden molemmilla puolilla. Toto75 ja Toto85 ovat peleinä haastavaa luokkaa. Jos hevosista ottaa selvän, voi Vincennesissä kokeilla ainakin teoriassa helpompaa yhdistelmäpeliä.

Consalvon uusi tuleminen saa toisen näytöksensä keskiviikkona Vermossa. Kuvassa huippuhevosta ohjastaa edellinen valmentaja Markku Nieminen. Kuva: Ville Toivonen

MT Hevoset | Ravit Markku Lindström

Vermon Toto75-pelissä jaettavaa rahasummaa kasvattaa noin 48 000 euron kokoinen jackpot, joka lisää pelillistä mielenkiintoa jo merkittävästi.

Hannu Torvinen pitää paussia perjantaihin saakka, joten Santtu Raitalalla on mahdollisuus venyttää ajajaliigassa eroa viime vuosien pahimpaan kilpakumppaniinsa. Ennen keskiviikkoa Raitalalla on koossa viisitoista voittoa. Torvinen on onnistunut alkuvuoden aikana voittamaan kaksi kertaa.

Ravit päättävässä Voimaliigassa on erittäin mielenkiintoinen matsi. Paalulta starttaava Jonas Halbak yrittää pinkoa pakoon kahdenkympin pakilta starttaavaa Napoleon Cashia ja toiselta takamatkalta liikkeelle lähtevää Consalvoa.

Oulussa Tuukka Variksen ajokki veti letkaa hyvin hitaassa matkavauhdissa, ja Vermossa hieman tasavauhtinen Jonas Halbak menee oletettavasti kovempaa kyytiä.

Napoleon Cash näytti puolitoista viikkoa sitten Vermossa vauhtivarojaan, kun se lähes luonnonvoimia uhmaten ehti tykkikirillään toiseksi. Voimaruuna on yksi Raitalan hyvistä voittosaumoista keskiviikkona.

Juha Utalan käsistä uudenvuoden aattona aloittanut Consalvo oli olosuhteisiin nähden aivan hyvä pitkältä tauolta. Ohjastaja-valmentaja ei lupaa oriin olevan vielä huippukunnossa, mutta on mielenkiintoista nähdä, miten menestyshevonen vertyy starttien myötä.

Vermon ravit alkavat kello 18.00. Toto75 starttaa kello 19.00

Timo Nurmoksen tallista starttaa keskiviikkona kaikkiaan neljä hevosta Solvallassa. Kuva: Ville Toivonen

Vermossa valojen sammuttua siirrytään Åbyssä ja Solvallassa ajettavan Toto86:n kimppuun. Ruotsissa noin 450 000 euron jackpot nostaa vaikean pelin odotusarvoja mukavasti.

Länsinaapurissa koko kierroksen pelatuin hevonen on aamuisten prosenttien valossa Timo Nurmoksen Erik the Phantom, joka palasi joulukuun alussa muutaman kuukauden syystauolta.

Ruuna tsemppasi tuossa juoksussa johtavan rinnalta hienosti, ja ehkä reilun kuukauden tauosta huolimatta tähän kisaan voisi odottaa jopa pientä parannusta.

Nurmoksen suojatin kovin haastaja on Golden Cresent, jonka tapaninpäivän vaisua sijoitusta ei tarvitse huomioida. David Perssonin valmennettava lähti divisioonafinaaliin toivottomista asemista, eikä juoksu puoltanut ruunaa missään vaiheessa. Mats E Djusen ohjastama ruuna on sangen maltillisesti rastittu.

Toto86-peli käynnistyy kello 21.30.

Pariisin talvimeetingissä ei tänään suomalaisten hevosia nähdä. Pelipuolella tarjolla on Toto4, joka starttaa kello 18.43.