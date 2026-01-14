Vermossa mennään Santtu Raitalan tahtiin Suomen viime vuosien voitokkain ohjastaja Santtu Raitala on suuressa roolissa keskiviikkona Vermon T75-kierroksella. Star Photo S, Meleko Kommee, Giolitti Griff, Mill Flash, You To Class ja Napoleon Cash lukeutuvat kaikki lähtöjensä suosikkeihin.

Jaa Kuuntele

Heti vuoden alussa ajajaliigan kärkipaikan ottanut Santtu Raitala tavoittelee keskiviikkona Vermossa useampaakin ykkössijaa. Kuva: Lari Lievonen

MT Hevoset | Ravivihjeet Juha Jokinen

Systeemin ainoa varma on avauskohteen Star Photo S. Matias Salon valmennettava on yksi Suomen nopeimmista kiihdyttäjistä, joten Santtu Raitalalla on sen rattailla helppo työ laatia voittoisa taktiikka.

Meleko Kommee on tehnyt pitkään tasaisen hyviä suorituksia voitoitta. Kuopiossa vain Tilun Touko jäi edelle ja viimeksi pitkä kiri tuotti kakkosen Even Ekstaasin takana. Tällä kertaa vastus näyttää sopivalta.

Onon Nopsavauhti vakuutti viimeksi keulasta. Takarivi on pieni miinus, mutta epävarman Tuliveeran takaa voi päästä sujuvasti läpi heti kiihdytyksessä.

Upseeri, Kall Tekno ja pikku hiljaa parantava Tuliveera mahtuvat mukaan systeemiin.

Wyoming Point on kolmannen kohteen suosikki. Ari Moilasen ajokki otti Lappeenrannassa ja Jokimaalla tyylikkäät kirivoitot.

Kuopion kovassa lopetuksessa ruuna oli asiallinen kolmas ja näytti siltä, että voimia jäi tuhdisti varastoon.

Inevitable on tehnyt hyviä esityksiä jatkuvasti. Viimeksi Jokimaalla ruuna tsemppasi johtavan rinnalta viimeiset 800 metriä 13-vauhtia ja oli urhea kakkonen.

Giolitti Griff debytoi Hanna Lepistön valmennuksesta. Vihjeeseen se ei mahtunut, mutta sen voitto ei tietenkään saa yllättää.

Mill Flash aloitti kauden Killerillä tyylikkäällä suorituksella. Santtu Raitalan ajokki matkasi rauhallisessa vauhdissa toisessa ulkona. Ruuna pinkoi viimeiset 600 metriä 14-vauhtia ja voitti leikittelevän kevyesti. Jatkoa seurataan suurella mielenkiinnolla.

Curtis Loew on aloittanut uransa mallikkaasti ja kuuluu takarivistä huolimatta aikaisin peleihin. Gold Hero ja Caruso kannattaa huomioida ainakin leveämmissä systeemeissä.

Viidennen kohteen idea on Night Snowstorm. Viimeksi Ville Tonttilan ajokki oli suvereeni keulasta. Selkäjuoksu passaa mainiosti ja ehjällä juoksulla voittokulun jatkuminen on mahdollista.

The First Boy on kanuunakunnossa, eikä ole ulkoradasta huolimatta ulkona kärkikahinoista. Kari Venäläinen voi ladata sillä heti alussa vauhdilla kohti kärkeä tai luottaa hevosen rajuun loppukiriin. Forssan voitto tuli hienolla 11-vauhtisella kirillä.

Heartbreakerilla on räväkkä loppukiri, jos juoksu onnistuu nappiin.

Kuudes kohde selvitetään kolmella merkillä. Santtu Raitala on taas suuressa roolissa, nyt You To Classin kanssa. You To Class lähtee lujaa ja maililla ei tarvitse taktisesti kikkailla.

Xanthia Kempillä on hurjat vauhtivarat ja rauhallisena pysyessään se pystyy pärjäämään. Västerbo Gute on juoksunkulun suhteen muiden armoilla. Kuopion voitto tuli eleettömästi, vaikka Aleksi Kytölän valmennettava avasi 09,5-vauhtia.

Viimeisen kohteen suosikin rattailla on vähemmän yllättäen Santtu Raitala. Napoleon Cash ei ole vielä Suomessa voittanut, mutta suunta on oikea ja voitto roikkuu ilmassa. Vermossa pitkä 09-vauhtinen kiri kantoi ruunan toiseksi.

Consalvo avasi asiallisella esityksellä Juha Utalan valmennuksesta. Matka suosii ja startti alla ori voi parantaa merkittävästi.