Vauhtikierroksella kuusi kiivasta mailia

St.Michelin ohjelmassa on lauantaina peräti kuusi mailin ryhmäajoa. Täysosumille on tarjolla 76 000 euroa ekstrarahaa.

Sokeripalana kierroksen pohjalla on Suurmestaruus. Harri Kotilaisen kipparoima Välähdys on selvä suosikki, mutta salaman lailla kohti keulaa iskevä ori suojataan kahdella iskukykyisellä kilpakumppanilla, Polaralla ja Tähen Toivomuksella.

Suurenmoinen Suur-Hollola-ajon sankaritar Ranch Kelly on rivin itseoikeutettu pankki. Maili ei ole taistelijatamman bravuuri, mutta huippuvauhtiakin löytyy, jos kuski sitä pyytää.

Kierroksen avainhahmo on valtakunnan valmentajatilaston kärkinimi Antti Ojanperä. Cash No Limit on vihjepyydyksen toinen tukipilari, ja myös Ypäjä Hereiamissä on ainesta varmaksi.

”Molemmille kuuluu hyvää. Treenit ovat menneet suunnitellusti. Samoilla varusteilla jatketaan kuin edellisissä kisoissa”, raportoi Ojanperä.

Cash No Limit on mielenkiintoinen 4-vuotias, jonka kanssa tähtäimet ovat korkealla.

”Derbyyn yritetään tosissaan. Ruuna on kehittynyt kaiken aikaa.”

Mikkelissä työn alla oleva 2600 metrin matka käy vahvalle jässikälle.

”Kuten viimeksi nähtiin, ruuna kykenee rivakkaan avaukseen. Ajan eteenpäin ja koetan keulaan. Voitto on tavoitteena.”

Ypäjä Hereiam esiintyi juhannuksena huipputasolla.

”Ruuna jätti taakseen hirmuisia nimiä. Hevosen lähtönopeus on heitellyt, mutta hyvänä päivänään Ypäjä Hereiam voi saada johtopaikan. Voi muualtakin ajaa, mutta keulasta homma olisi yksinkertaisinta.”

Keskeltä rataa tulisesti matkaan lataava Tessa's Devil saattaa sotkea Ypäjä Hereiamin suunnitelmia, ja suosikki saa rinnalleen pari varmistusmerkkiä. Jättiyllätyksen etsijät huomioivat Spirit Squadin, joka on tasapaksua tulostauluaan roimasti parempi menijä.

Toto76-vihjeet

Lähtö 1: 2,5,6 (1,8)

Lähtö 2: 2 Ranch Kelly (4,3)

Lähtö 3: 2,3,8,9,6 (4,10)

Lähtö 4: 7,11,9,6,2 (10,4)

Lähtö 5: 6 Cash No Limit (5,1)

Lähtö 6: 4,3,9,7,2,1,5 (6,8)

Lähtö 7: 5,1,3 (4,7)

1575 riviä x 0,05 euroa = 78,75 euroa

Viikon väistö

Toto76, lähtö 4: Voitokas T.T. Avot on ylisarjassa takarivistä totisen paikan edessä.

Viikon varma

Toto76, lähtö 2: Maan ykköstamma Ranch Kelly jatkanee kultakannassa.

Viikon yllättäjä

Toto76, lähtö 3: Sohvin Santeri on noussut huippukuntoon. Starttitykki voi päästä ulkoakin oiviin iskuasemiin.s

Huomaathan, että MIkkelin T76-ravien kooste ilmestyy lauantaina pidennettyjen ravien vuoksi vasta kello 20.30. Sunnuntaina ilmestyy ylimääräinen ravikooste, joka lähetetään kello 20.

Talkkari julkistuu sunnuntaiaamun iloksi kello 11.