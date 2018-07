Näin varautuu Kuninkuusraveihin katsomon torniin kipuava Antti Pylkkänen – katso video: Kunkkarit tapahtumana

Rovaniemen kuninkuusraveissa selostuksesta vastaa tuttuun tapaan Antti Pylkkänen. Oululaismiehen ääni on tuttu pohjoisemman Suomen raviradoilta jo parin vuosikymmenen ajalta. Käytännössä häntä kuullaan lähes kaikissa toto-raveissa Pori–Jyväskylä–Kuopio–Lieksa-linjan yläpuolella.

"Nykyään selostan vuosittain maakuntaradoilla noin 120 ravit. Sen päälle tulevat kesäradat ja TotoTV-työt. Äänitöitä teen lähes 200 päivänä vuodessa. Hulluimpina vuosina, kun raveja ajettiin enemmän, määrä oli yli 200 ja autolla tuli ajettua päälle 100 000 kilometriä vuodessa."

Pylkkänen korostaa olevansa asiakaspalvelutyössä. Hän kuvailee selostajan ja kuuluttajan rooliaan ravitapahtuman kokonaisuutta tukevaksi elementiksi. Hänen vastuullaan on se, että kilpailijat radalla ja varikolla sekä yleisö radalla ja kotikatsomoissa saa tarvitsemansa informaation. Käytännössä hänen kontollaan on myös ravien aikataulusta huolehtiminen ja sopiva limittäminen muiden samanaikaisten ravien TV-lähetyksien kanssa.

Lähtöjen aikana yhteistyö tuomariston kanssa on avainasemassa, jotta lähdöt saadaan sujuvasti matkaan ja mahdolliset hylkäykset tietoon radalle asti.

"Yleisö on kriittinen, mikä tuo paineita selostajalle, mutta se kuuluu pelin henkeen. Epävarmuutta ei saa näyttää. Hiljaisuus on kaikkein pahinta."

Raviselostajalla on oltava erinomainen lajituntemus, hyvä lähimuisti ja ohjastajat sekä hevoset on tunnettava. Reaktioiden pitää pelata ja ennen kaikkea on tiedettävä mihin reagoi.

"Jääkiekossa voi olla puolueellinen ja nostaa esiin toista joukkuetta. Mutta tässä on oltava neutraali ja hienotunteinen."

Yksi tärkeimmistä yksityiskohdista on hevosten nimien lausuminen oikein.

"Väärin kun äännät, niin helvetissä palat", Pylkkänen virnistää.

Kymmenien tuhansien raviradoilla ja studioissa selostettujen ravilähtöjen jälkeenkään Pylkkänen ei ole leipääntynyt työhönsä.

"Tykkään lajista, tapahtumasta ja siihen kuuluvasta jännityksestä. Etukäteen ei voi tietää, mitä tapahtuu. Jokainen lähtö on edelleen hirmu kiinnostava."

Hän korostaa, että ammattitaito punnitaan pitkien työputkien aikana. Rima on oltava yhtä korkealla riippumatta siitä ollaanko lokakuun arkisten iltaravien räntäsateessa tai häikäisevän kuninkuusraviauringon alla.

"Parhaansa on tehtävä aina, ei voi selitellä."

Selostuksen ja kuulutuksien lisäksi ravien äänimaailmaan kuuluu olennaisesti musiikki.

"Sillä on yllättävänkin suuri merkitys tunnelman luomisessa tapahtumissa ylipäätään", Pylkkänen painottaa.

Kappalevalinnat ovat selostajan käsissä, mutta toiveitakin kuunnellaan. Musiikin on oltava monipuolista ja tilanteeseen sopivaa. Perjantai-illan raveissa kappaleet ovat reippaampia ralleja kuin esimerkiksi sunnuntaina iltapäivällä.

"Isommissa tapahtumissa voi soittaa isompia, mahtipontisempia kappaleita. Silloin ne pääsevät oikeuksiinsa."

Useimmilla paljon kilpailevilla ohjastajilla ja valmentajilla on omat voittokappaleensa. Niillä tehdään Pylkkäsen sanoin se viimeinen silaus onnistumiseen.

"Se on sama asia kuin jonkun joukkueen maalilaulu. Raveissa ei näytetä niin herkästi sitä onnistumisen tuomaa hyvää fiilistä ulospäin, vaikka olisi syytäkin tunnelman luomisen kannalta. Jos ajattelee vaikka tuhannen NHL-pelin miestä, niin kyllä se jokaista maalia tuulettaa vieläkin."

Kuninkuusraveissa tunnelman luominen poikkeaa pienemmistä tapahtumista. Tahti on verkkainen, kun lähtöjen väli voi olla jopa 40 minuuttia. Tapahtuma on silti aikataulutettu minuutin tarkkuudella.

"Haastavinta on pitää oma vireystila yllä. Toisaalta taas lähdöt ovat todella hyviä ja yleisö hyvin mukana, siitä saa virtaa itsellekin. Juuri tällaisessa isossa tapahtumassa voi sitten soittaa niitä isoja kappaleita. Rovaniemeä varten kootaan musiikkilista yhdessä kuuluttaja Marinka Salmisen kanssa."

Mikä olisi ravikansan nöyrän palvelijan oma maalilaulu?

"Jokin kursailematon rokkibiisi. Esimerkiksi Bruce Springsteenin Born To Run."

Hetki ennen lähtöä kaiuttimista raikaa niin sanottu minuuttibiisi. Pylkkäsen mielestä niistä kaikkien aikojen paras on Joensuun kuninkuusraveissa 2001 soinut miksaus, joka koostui Daruden Sandstormista ja Hyvät, pahat ja rumat -elokuvasta tutusta Ecstasy of Gold -kappaleesta Metallican versiona.

"Siinä oli kaikki kohdallaan", ammattimies tiivistää.

MT näyttää Kuninkuusraveista tv-lähetyksen tekevän Discoveryn ohjelmasta ennakkopaloja viikon mittaan. TV5:n lähetykset nähdään sekä lauantaina kello 19 että sunnuntaina kello 20.