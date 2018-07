Suomenhevosten montén eli raviratsastuksen Suomen mestaruus ratkaistaan tuttuun tapaan Kuninkuusraveissa Kuninkuusravien avauslähtönä lauantaina.

Viime vuoden mestari Diktaattori on aloittanut vuoden varsin vakuuttavasti: se on voittanut kaikki neljä monté-lähtöään.

Valmentaja Kari Seilonen sanoo, että Rovaniemelle lähdetään hyvällä mielin. Alkukausi on starttailtu tasaisen väljällä välillä. Tähtäin on ollut nimen omaan Kunkkarien SM-montéssa.

"Suurmestaruuskin otettiin välistarttina. Olin hyvilläni, että se meni niinkin kovan tuloksen siihen nähden, mitä oli ajettu sitä ennen treeneissä", Seilonen kuvaa puhelimitse Kunkkariviikon alussa.

Mikkelistä irtosi komea autoennätys 20,7a. Valmentaja tuumaa, että jos olisi vähän toisin valmistauduttu niin, ehkä lukema olisi vieläkin parempi. Ennustaa voi siis, että ruunalta nähdään Mäntyvaarassa paitsi sille ominaista jaksoa myös terävää nopeutta. Molempia tarvitaankin, sillä takamatkaa on luvassa peräti 60 metriä.

"Olettaisin, että kyllä se on ainakin yhtä hyvä kuin viime vuonna ellei jopa parempi", Seilonen uumoilee.

Kovinta vastusta hän ennustaa karsintavoittoja napanneista Baletin Salamasta, Tyyni Kevättömästä ja Petrolista. Kaksi viime mainittua lähtevät paalulta, joten takamatkan kokeneet ruunat Diktaattori ja Salama saavat tosissaan tehdä töitä tavoittaakseen nuoremmat kisakumppanit.

Päivi Salmeniuksen ja Seppo Väisäsen omistama 13-vuotias Diktaattori on juossut 11 lähdön verran montéa ja voittanut niistä vakuuutavat kymmenen. Ruuna on pärjännyt urallaan hienosti myös kärrylähdöissä ja kerännyt 410 000 euron voittosumman.

Mielenkiintoista on, että kolmeen viime vuoteen Diktaattoria ei ole enää valmennettu lainkaan selästä. Sitä ennen Päivin ja Karin tytär ratsasti sitä usein kävelyä.

Koska matkaa Rovaniemelle kertyy 600 kilomteriä ja luvassa on hikisen kuumaa keliä, tiedossa on ajo yöaikaan.

"Kyllä Diktaattori reissaa tosi hyvin. Mutta varmaan lähdetään perjantaita vastaan aamuyöllä ja sitten joskus myöhään lauantai-iltana takaisin. Ei viitsi olla tuon kauemmin matkassa, kun jos kaikki menee hyvin niin kahden viikon päästä olisi Ruunakunkkarit Ylivieskassa", Kari Seilonen suunnittelee.

Diktaattorin "luottokuski" Karoliina Sinkkilä on ohjastanut kilpaa lähes tuhannessa ravilähdössä. Niistä suurin osa on ollut juuri monté-lähtöjä. Voittoja on kertynyt reilut 170. Diktaattorin Suomen mestaruuden lisäksi hän on voittanut lämminveristen Suomen mestaruuden vuonna 2005 Emrik Du Hautylla.

”Suomenhevosten montén taso ylipäätään on tasaisen kova”, hän sanoo.

”Lämminverisiin verrattuna suomenhevosilla on yleensä raskaampi ratsastaa montéa. Niitä pitää tukea enemmän."

Suomenhevosten montén Suomen mestaruudesta on kilpailtu vuodesta 1999 alkaen. Ensimmäisen kerran mestaruuslähtö ajettiin Kuninkuusraveissa vuonna 2005 Seinäjoella.

Mielenkiintoinen yksityiskohta on, että yksikään hevonen ei ole tähän mennessä pystynyt voittamaan mestaruutta useammin kuin kerran.

Ratsastajista Jenni Koskelalla on kaksi mestaruutta.

Suomen mestaruudesta pääsevät mittelemään karsintalähdöistä eniten pisteitä keränneet 16 hevosta. SM-finaali kilpaillaan tasoitusajona, jossa perusmatka on 2 100 metriä. Ykköspalkinto on 5 000 euroa.

Finaali on perinteisesti ollut varsin kova urheilulliselta tasoltaan. Turun kuninkuusraveissa vuonna 2016 lähdössä juostiin maailmanennätys, kun Baletin Salama hurjasteli kilometriajan 1.22,6.

Montén SM-finaalin yhteistyökumppani on usean aiemman vuoden tapaan Maaseudun Tulevaisuus yhdessä Kylämäen hevostilan kanssa.

”Maaseudun Tulevaisuus on panostanut ravi- ja hevosuutisointiin. Seuraamme hevosalaa monesta näkökulmasta. Myös verkon puolella olemme vahvasti mukana muun muassa TalkKari-ohjelman myötä. Meille on kunnia olla mukana raviurheilun vuosittaisessa päätapahtumassa”, sanoo MT:n päätoimittaja Jouni Kemppainen.

Uutinen on alunperin ilmestynyt Kunkkarikatalookissa, joka ilmestyi 4. heinäkuuta. Se on päivitetty tiedoilla DIktaattorin valmistautumisesta.

Lue myös: Diktaattorille maistui Vermon Kunkkareissa myös monté

Tässä tulevat haastajat – Tyyni Kevätön on radalla vähemmän tyyni