”Olen hirveän onnellinen, että se on täällä” – huippuori Going Kronos sai eläkekodin menestyskasvattajalta Sekä kilparadalla että siitoksessa ansioitunut Going Kronos muutti hiljattain uuteen kotiin, jossa siitä oli haaveiltu jo pitkään.

Jaa Kuuntele

Going Kronos on jo vienyt Riitta Nylundin sydämen. Nyt vuorossa ovat porkkanat. Kuva: Riitta Nylundin arkisto

MT Hevoset | Ravit Ville Toivonen

Vuodenvaihteessa 23-vuotiaaksi tuleva maineikas raviori Going Kronos on muuttanut uuteen kotiin. Oriin uusi omistaja on maskulainen Riitta Nylund, joka tunnetaan edesmenneen miehensä Hannu Nylundin kanssa kasvattamistaan New Grove -ravureista.

Going Kronoksen aiempi omistaja oli West Breeding oy, joka hankki oriin neljä vuotta sitten. Viime kesänä Going Kronos astui laitumella kolme tammaa.

Riitta Nylund kertoo Going Kronoksen olleen hänen ja puolisonsa suuri suosikkihevonen.

”Fanitimme sitä alusta saakka, meidän mielestämme se oli niin tosi hieno. Vaikka nähtiin paljon hienoja hevosia, Going Kronos oli meille jotenkin ihan ylitsepääsemättömän hieno”, Riitta Nylund kertoo.

”Kysyimme ostaakin sitä muutama vuosi ennen kuin se lopulta tuli Suomeen, mutta silloin se ei vielä ollut myynnissä. Kun se sitten tuli Suomeen, sanoin West Breedingin Petri Rahkolle, että jos hän joskus luopuu Going Kronoksesta, soittaa minulle.”

”Going Kronos on tallin ainoa ori, ja se selkeästi viihtyy täällä. Sen on selvästi hyvä olla ja se tulee päivä päivältä komeammaksi.” Riitta Nylund

Reilu kuukausi sitten tuo puhelu tuli. Petri Rahko kertoi antavansa Going Kronoksen Nylundille, jos hän oriin edelleen haluaa.

”Se aiheutti henkisesti aika myllerryksen. Hannu kuoli vuosi sitten syksyllä, ja Going Kronoksen meille saaminen oli ollut nimenomaan meidän molempien yhteinen toive”, Nylund painottaa.

”Kävin katsomassa hevosta, ja kun näin sen ihan asiallisessa kunnossa, heti tuli olo, että vien sen kotiin. Käytin sen Teivon klinikalla hammashuollossa ja muutenkin tsekattavana, ja kaikki oli ihan ok.”

Uudessa kodissaan Going Kronos on vienyt Riitta Nylundin sydämen.

”Ei hienompaa herrasmiestä ole nähty kuin tämä on. Se on hirmuisen kiltti ja kaikin puolin hieno hevonen”, Nylund kiittelee. ”Joka paikassa siitä on tykätty valtavasti, kun se on niin upea käsitellä. Petrille iso kiitos, että hän muisti mitä olin Going Kronoksesta sanonut.”

Going Kronoksen siitosuraa varjostivat tiinehdyttämisongelmat. Riitta Nylund uskoo, että oriin äärettömän kiltti luonne on voinut vaikuttaa myös sen lisääntymiseen.

”Se kuulemma menee ihan hiljaiseksi, jos samassa taloudessa on muita oriita. Minulla on vain viisi hevosta ja Going Kronos on tallin ainoa ori, ja se selkeästi viihtyy täällä. Sen on selvästi hyvä olla ja se tulee päivä päivältä komeammaksi.”

Vaikka Going Kronos ei tee itsestään minkäänlaista numeroa, sen auktoriteetti muita hevosia kohtaan on Riitta Nylundin mukaan selvä.

”New Grove Xtacy on aina potkinut karsinassaan ja ollut muutenkin vähän sellainen ADHD. Kun Going Kronos muutti meille, koko tallissa tuli hipihiljaista. Vaikka se ei tee itse mitään asian eteen, muut hevoset kunnioittavat sitä.”

Upeasti askeltanut Going Kronos teki kilpahevosena vaikutuksen moniin. Kuvassa Lutfi Kolgjinin suojatti Oslossa vuonna 2007. Kuva: Ville Toivonen

Italiassa syntynyt Going Kronos (Viking Kronos) oli ikäluokan 2003 suurimpia varsatähtiä Euroopassa. Lutfi Kolgjinin valmennuksessa Ruotsissa ollut ori voitti kolmevuotiaana E3-finaalin, meni Euroopan ennätyksen 10,4a ja oli toinen Italian Derbyssä.

Sen kilpailu-ura päättyi jo viisivuotiaana. Going Kronos kilpaili 40 kertaa, voitti kisoistaan 21 ja tienasi 6,6 miljoonaa kruunua.

Pääosan siitosurastaan Going Kronos teki Ruotsissa, mistä siitä on reilut 300 jälkeläisiä. Kruunumiljonäärejä on 29, niistä parhaana yli yhdeksän miljoonaa kruunua tienannut Dante Boko.

Suomessa syntyneitä Going Kronoksen jälkeläisiä on aiemmissa ikäluokissa vain muutama. Sen ”isommat” Suomen ikäluokat ovat kolmevuotiaaksi tuleva kymmenen varsan ikäluokka ja kaksivuotiaaksi tuleva kahdeksan varsan ikäluokka.

”Kolmevuotiaaksi tulevia on tosi hyvillä treenareilla ja ne menevät kuulemma hyvin. Ne kuitenkin ovat hirveän herkkiä hevosia, mutta jos niiden kanssa toimii fiksusti, niillä kyllä pärjää.”

Nylundin omistuksessa on sekä kolmivuotiaaksi tuleva että kaksivuotiaaksi tuleva Going Kronoksen varsa. Jo Going Kronoksen astuessa Ruotsissa Nylundit käyttivät tamman sillä ja saivat siitä ennätyksen 13,6a juosseen New Grove Stormin.

”Sen kanssa ei osattu toimia ihan kuin olisi kuulunut. Nyt yritän toimia näiden kanssa viisaammin, mutta eihän se tässä lajissa tahdo onnistua”, Nylund nauraa.

West Breeding oy:n Petri Rahko osti Going Kronoksen aikanaan Suomeen ja antoi sen nyt Riitta Nylundille. Kuva: Ville Toivonen

Going Kronoksen tallikaverina on kaikkiaan kolme ajohevosta sekä Nylundin kilpahevosen New Grove Xtacyn emä New Grove Ophium, joka kantaa nyt Propulsionista.

”Jos kaikki menee hyvin, siitä tulee ensimmäinen ja viimeinen yksin kasvattamani ravuri. Tammakin tulee jo 19-vuotiaaksi. Kaikki tässä aletaan vanhentua”, Riitta Nylund toteaa.

Myös Going Kronos ehti lähes 23-vuotiaaksi ennen kuin se muutti hevostilalle, jolla sitä oli ihailtu jo parikymmentä vuotta.

”Olen hirveän onnellinen, että se on täällä. Tämä oli yhteinen unelmamme, ja vaikka nyt olen täällä yksin, Hannun sielu on tiukasti mukanani.”