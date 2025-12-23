Hannu Torvinen on yksinäinen liigakakkonen: ”Jahtaan Santtua, ja Santtu menee karkuun” Hannu Torvinen on karistanut Suomen ajajaliigassa kauas taakseen kaikki muut paitsi sitkeästi edellään pysyvän Santtu Raitalan.

Jaa Kuuntele

Hannu Torvinen on kasvanut raviurheilun parissa. Hänen isänsä Heikki Torvinen piti menestynyttä valmennustallia, ja myös Hannun pikkuveli Jukka Torvinen on ravikuskien kärkikaartia. Kuva: Elina Paavola

MT Hevoset | Ravit Markku Lindström

Hannu Torvinen on jo toistakymmentä vuotta kuulunut Suomen raviohjastajien eliittiin, mutta tänä vuonna hän on menestynyt paremmin kuin koskaan aikaisemmin.

Pirkkalalaisen kausi on ollut hänen uransa paras sekä voittojen määrällä, voittoprosentilla että myös ajetulla rahalla mitattuna.

Silti Torvisen tilanne on sama kuin jo monena vuonna. Vaikka menestystä tulee hurjasti, kilpakumppani Santtu Raitala pysyy edellä. Tänä vuonna Raitala on ajanut noin 60 voittoa Torvista enemmän.

Parin viime vuoden aikana Torvinen on onnistunut supistamaan eroaan Raitalan voittomäärään. Hän myöntää hetkittäin kokevansa oman tuloksensa jäävän Raitalan varjoon.

Kova kilpailu kuitenkin auttaa kehittymään, Torvinen painottaa.

”Jahtaan Santtua, ja Santtu menee karkuun. Siinä on puolensa. Santtu on ihan loistava ajamaan, ja on hienoa katsoa hänen ajoaan. Ja on hienoa olla hyvä haastaja”, hän pohtii.

Hannu Torvinen ja Santtu Raitala (oik.) ovat kovat kilpakumppanit ja hyvät ystävät. Oulun Kuninkuusraveissa kaksikko poseerasi ajohanskat naulaan laittaneen Aki Antti-Roikon kanssa. Kuva: Elina Paavola

Hannu Torvinen on ajanut urallaan jo lähes 21 000 ravilähtöä ja lähes 3 000 voittoa.

Kilpaa ajetaan ympäri Suomea vuoden ympäri. Vuoden pimeimpänä aikana ei laji ole olosuhteiden puolesta keveimmillään. Moni kokee kilpailuväsymystä.

”Eihän nämä määrät tule helpolla. Kun uutena vuotena voittomäärät nollautuu, niin sitten taas tietää, että on pitkä vuosi edessä.”

Ohjastajavirtuoosi on tyytyväinen omaan kehitykseensä. Taustalla on vahva luotto siihen, että kehitystä voi tulla vielä lisää.

”Edelleen on kova nälkä, enkä koe olevani missään nimessä valmis. Mutta koen olevani aikaisempaa valmiimpi ohjastaja. Totta kai tulee aina virheitä, se on inhimillistä. Mutta niistä pystyy menemään eteenpäin ja oppimaan.”

Ammatillisen kehityksen ohella Torvinen nostaa korkealle sen, että työ ei saa olla kaikki kaikessa. Torvinen on hyvin voitontahtoinen ja elää lähdöissä mukana täysillä.

”Olen aina ollut älyttömän kilpailuhenkinen. Raveissa koetan saada hevosen tsempattua hyvin. Olen aina elänyt ravilähdöissä mukana ihan täysillä.”

Vaikka ohjastaminen on työtä, se ei saa tuntua liikaa työltä, Torvinen kuvailee.

”Ohjastamisen pitää olla mielekästä, ja elämässä pitää olla muutakin sisältöä”, hän muistuttaa.

”Kilpailu on tosi kovaa, ja pitää olla joka päivä valmis kamppailemaan.” Hannu Torvinen

Torvinen ei usko, että uuden sukupolven esiinmarssi tarkoittaisi sitä, että ohjastamisessa olisi jokin muuttunut perustasolla. Kuitenkin ennakkotyö korostuu raviohjastuksessa.

”Nykypäivän raviurheilussa jää tosi äkkiä kiinni siitä, jos et ole opiskellut ravilähtöä etukäteen. Pitää olla tosi paljon tietoa hallussa, ja pitää tasapainotella flegmaattisuuden ja aggressiivisuuden välimaastossa.”

Omaksi vahvuudekseen Torvinen kokee vuorovaikutuksen hevosten taustajoukkojen kanssa. Tiedonvaihto on tärkeää, sillä menestykseen vaaditaan kaikkien osa-alueiden hallintaa.

”Tämä ei ole joukkueurheilua, mutta koen tietyllä tavalla sen kokonaisuuden joukkueena. Kilpailu on tosi kovaa, ja pitää olla joka päivä valmis kamppailemaan.”

Parvelan Retun ravikuninkuus vuonna 2023 on yksi Hannu Torvisen uran kohokohdista. Kuva: Terhi Piispa-Helisten

Torvinen kantaa huolta ravien asemasta urheilukartalla. Yksittäinen ihminen ei tietenkään voi tehdä määräänsä enempää, mutta Torvinen on päättänyt hoitaa oman tonttinsa niin hyvin kuin mahdollista.

”Olen koettanut panostaa paljon sosiaaliseen mediaan. En saa sillä yhtään ajokkia lisää, mutta pystyn tuomaan eri asioita ja vaikkapa yhteistyökumppaneita esille. Haluan meidän lajille positiivista ja hyvää näkyvyyttä.”

Someen sisältöä tarjoava ohjastaja toivoisi muidenkin laittavan resursseja näkyvyyteen, jos lajin pariin aiotaan saada uusia ihmisiä.

”Raviratojen ja Hippoksen pitäisi yrittää saada laadukasta sisältöä raviurheilusta sosiaaliseen mediaan. Toki resurssit ovat tiukassa, mutta tulee tunne, että voisiko kaikki vaikka napsun verran enemmän yrittää”, Torvinen peräänkuuluttaa.