Toivoa Kajaanin raviratayhtiölle – ”Teemme kaikkemme, että ravit jatkuvat Kainuussa” Kajaanin Ravirata oy:n hallitus toivoo radan täyttävän toimintatuen saamisen edellytykset ensi vuodelle. Toimitusjohtaja on varovaisen toiveikas tulevaisuuden suhteen.

Kajaanin raviradan puitteita on parannettu paljon 2000-luvun aikana. Kuva: Lauri Hyvönen

MT Hevoset | Ravit Kaj Närhinen

Kajaanin raviradan kilpailutoiminnan jatko on ollut vaakalaudalla ratayhtiön jäätyä tälle vuodelle ilman maa- ja metsätalousministeriön toimintatukea. Maanantaina keskusjärjestö Suomen Hippos tiedotti Kajaanin tälle vuodelle myönnettyjen ravipäivien kohtalosta. Neljästä ravipäivästä kaksi siirrettiin Lieksalle ja Vieremälle. Kaksi päivistä jätetään kokonaan ajamatta.

Ravitoiminnan pyörittämisestä vastaavan Kajaanin Ravirata oy:n toimitusjohtaja sekä hallituksen jäsen Ari Komulainen kommentoi maanantaina MT Hevosille raviratayhtiön konkurssin olevan yksi varteenotettava vaihtoehto.

Ratayhtiön hallitus kokoontui keskiviikkoiltana pohtimaan Kainuun ravitoiminnan kohtaloa.

Torstaiaamuna MT Hevosille hallituksen kokouksen antia kommentoinut Ari Komulainen oli varovaisen toiveikas ravitoiminnan jatkumisesta.

”Hallitus ei asettanut yhtiötä konkurssiin, vaan päätimme kokouksessa yrittää saada asiat järjestykseen ensi vuotta varten”, Ari Komulainen aloittaa.

Komulaisen mukaan ratayhtiön viime vuoden alustavat tilinpäätöslukemat eivät vaikuttaisi aiheuttavan lisäpääomituksen tarvetta. Taloudellista tilannetta paransi myös traktorin myynti.

”Traktori oli iso taloudellinen rasite meille tässä tilanteessa. Sitä kautta saatiin vapautettua pääomaa muuhun”, Komulainen toteaa.

Pelkkä omaisuuden myynti ei riitä talouden tasapainottamiseksi. Lisätuloja yritetään hankkia tilojen vuokraamisella sekä yhteistyökumppaneilta.

”Tarvitsemme lisää tulorahoitusta. Käymme neuvotteluja olemassa olevien yhteistyökumppaniemme kanssa erilaisista ratkaisuista. Totohallin vuokraamisesta talveksi jalkapalloilijoille on myös ollut puhetta.”

Toimitusjohtaja myöntää radalla olevan kiire saada kaikki asiat kohdilleen ennen ensi vuoden toimintatukien anomista.

”Olemme heti alkajaisiksi yhteydessä maa- ja metsätalousministeriöön. Meidän on tiedettävä tarkkaan, mitä meidän on tehtävä päästäksemme takaisin tukien piiriin.”

Vaikka Kajaanin raviradan tilanne on tiukka, löytyy alueelta edelleen uskoa raviurheilun tulevaisuuteen. Ari Komulaisen mukaan kavioura pidetään talkoovoimin harjoituskäytössä tänä vuonna.

”Meidän on myös tarkoitus ajaa paikallisraveja tänä vuonna Kajaanin raviradalla. Teemme kaikkemme, että ravit jatkuvat Kainuussa.”