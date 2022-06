Ravivihje: Vain toinen pankeista kelpaa varmaksi - Toto86-pelissä on 484 000 euroa jackpot-rahaa Tänään ravataan Vaggerydin raviradalla. Toto86-pelin jättöaika päättyy kello 20.20.

Kierros pitää sisällään kaksi suurta ennakkosuosikkia, joiden peliosuudet ovat kirjoitushetkellä yli 70 prosenttia. Peliosuudet tulevat suurella todennäköisyydellä laskemaan iltaa kohti, mutta siitäkin huolimatta vain toinen niistä kelpaa varmaksi saakka. Vihjesysteemi rakennetaankin tänään ainoastaan yhden varman varaan. Vihjesysteemissä otetaan kuitenkin voimakkaasti kantaa pelaten kolmesta ykkössuosikista kokonaan ohi.

Suurin ykköspalkinto maksetaan Toto86-pelin päätöskohteessa, mikä on lämminveristen Klass I -karsintalähtö Åbyn 13. elokuuta ajettavalle finaalikierrokselle.

Päivän varma

Cinderella Jet (T86-6) sai hyvän lähtöpaikan, mistä Björn Goop voi ajaa Alessandro Gocciadoron valmennettavalla monella eri tapaa. Toissa kerralla Solvallassa tamma kiersi alkumatkan kolmatta rataa pitkin, kunnes valjakko pääsi laskeutumaan toiselle radalle ilman selkää. Siitä hevonen tsemppasi upeasti raskaissa olosuhteissa toiseksi. Viimeksi Elitloppet-perjantaina valjakko kiersi jälleen ulkoratojen kautta johtavan rinnalle, mistä tamma sai yliotteen keulahevosesta viimeisellä takasuoralla pitäen ykköseksi loppuun saakka. Tällä kertaa tehtävä on sopivampi ja suursuosikki on liki vaikka johtavan rinnalta.

Päivän ideamerkki

Organzza (T86-3) ei saisi jäädä niin paljoa jättisuosikki Destiny Effen varjoon ja tamma voisi olla jopa rohkeimpien ideavarma. Organzzan ympärillä on kysymysmerkkejä toki ensimmäisen autolähdön muodossa. Myös lähtönopeuden arvailu luo spekulaatioita. Näistä huolimatta tamma on hyvä varmistusrasti Destiny Effelle. Viimeksi Halmstadissa kolmevuotias voitti lähtönsä keulapaikalta 15,7-tuloksella.

Päivän potinräjäyttäjä

Kondor Dream (T86-7) on jäänyt sekavan taulun ansiosta aivan liian vähäiselle huomiolle. Viimeksi Åmålissa hevonen palasi yli kahden kuukauden tauolta tehden heti loistoesityksen. Ruuna teki hyvän lopetuksen viidennestä parista ulkoa. Startti vei hevosta varmasti eteenpäin ja juostava superpitkämatka on ruunalle etu. Neljällä prosentilla viisivuotias on huippumerkki kupongeille.

Vihjesysteemi

8,7,9,6 (12,5)

6,7,11,3,4,5 (2,10)

7,2 (3,1)

4,6 (9,10)

12,5,10,4,3 (7,1)

3 Cinderella Jet (5,6)

5,6 (10,8)

1,7,2,5,10 (9,6)

4800 riviä - 144 euroa

Voit kopioida vihjesysteemin Veikkauksen palveluun tästä