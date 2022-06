Ravivihje: Ranskan valloittaja Vermon varmana Keskiviikon Toto65-kierroksella on jaossa 65 000 euroa Jackpotissa.

Jaa

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

Derbyn Tammachampion -kilpailu on ainoa 2 100 metrin matkalla käytävä taisto Vermon T65-kierroksella. Kaikissa muissa kohteissa hevoset mittelevät paremmuudestaan vähintään 2 600 metrin matkalla. Jackpot-rahaa on jaossa tällä kertaa 65 000 euroa.

Don Williams ei ole aikoihin esittänyt parastaan, mutta viime kerralla nähtiin jo häivähdys vanhasta kunnon Donista. Se kiersi toisen kierroksen toista rataa pitkin 11-vauhtia ja vaikka sijoitus jäi vaatimattomaksi, esitys oli positiivinen. Ari Moilanen ajanee heti vauhdin laantuessa eteenpäin ja vahva ori voi hyvinkin palata voittojen tielle. Ashley Face omaa myös kovan fysiikan ja olisi keulapaikalta vaikeasti ohitettavissa.

Kiikku’s Cashier on toisen kohteen ideasuosikki. Se laukkasi viimeksi pahoin lähtöön ja jäi 70 metriä kärjestä. Tamma otti ensimmäisellä kierroksella muut kiinni ja paineli lopun 2‒3 rataa koskaan luovuttamatta. Tuohon kilpailuun tamma palasi puolen vuoden tauolta, joten oletettavasti se parantaa otteitaan, eikä matkakaan ole sille ongelma. Bean Fighter ja viimeksi vakuuttavan esityksen tehnyt Dragon’s Eye ovat kohteen perusteltuja suosikkeja.

Kolmannessa kohteessa juoksevat Let’s Get It Up ja Mickey Match ovat molemmat huippulahjakkaita aloittelijoita. Ne kilpailevat kykyihinsä nähden helpoissa lähdöissä, sillä molemmat pystyvät moninkertaistamaan voittosummansa tämän kauden aikana. Hannu Torvisen ajokki lopetti viimeksi 12-vauhtia upealla tyylillä.

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

Jussi Suomisen valmennustalli on menestynyt viime kuukausien aikana upeasti. Ysikymppi on yksi tasoaan huimasti nostaneista valmennettavista. Turussa se jäi alussa takarivistä kauaksi kärjestä, mutta hurjasteli lopun valiovauhtia ja ehti avaruuskaistoja pitkin ykköseksi. Vonkari ja Korven Liideri ovat onnistuessaan erittäin vaarallisia. Kimmo Taipaleen kaksikko Jostois ja Perusliksa näyttivät Mikkelissä hyvältä, eikä niitä kannata täysin unohtaa.

Viidennen kohteen Dusktodawn Boogie tuskin pystyy puolustamaan keulapaikkaa alussa Magic Madonnaa vastaan. Kenneth Danielsenin tamma on kuitenkin sen luokan menijä, että uskon sen kamppailevan voitosta vaikka johtavan rinnalta. Tauolta paluukisa Forssassa oli vakuuttava näytös tamman iskukyvystä.

Päätöskohteessa Lemieux Boko on iskussa ja kuuluu kaikille lapuille. Yllättäjistä mielenkiintoisimpia ovat Salty Dog ja Jetman Luxi.

Toto65-vihjeet:

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

Lähtö 1: 8 Don Williams, 3 Ashley Face (1,5)

Lähtö 2: 5 Kiikku`s Cashier, 2 Bean Fighter, 7 Dragon`s Eye (1,10)

Lähtö 3: 1 Let`s Get It Up, 5 Mickey Match (4,2)

Lähtö 4: 4 Ysikymppi, 7 Vonkari, 9 Korven Liideri, 10 Suvelan Rinssi,

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

5 Briljantti Buugi, 3 Jostois, 2 Perusliksa (6,8)

Lähtö 5: 3 Dusktodawn Boogie (4,2)

Lähtö 6: 10 Lemieux Boko, 6 Jetman Luxi, 4 Mr Reddington, 9 Salty Dog, 7 Robertino US (1,2)

420 riviä x 0,10e = 42,00 euroa

Voit kopioida vihjesysteemin Veikkauksen palveluun tästä