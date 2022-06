Ravivihje: Kahdella ideavarmalla Åmålin Toto86-pottijahtiin Keskiviikon Toto86-karuselli rantautuu jälleen kesäradalle. Åmålin Toto86-pelin jättöaika päättyy kello 20.20.

Kierros vaikuttaa etukäteen katsottuna normaalia helppotasoisemmalta, sillä kohdelähdöissä on suuret tasoerot, jotka rajaavat merkkimäärää mukavasti. Vihjesysteemi rakennetaan kahden kakkossuosikin varaan. Kierroksen pelipankki on kirjoitushetkellä kakkoskohteen Kövras Joker 55 prosentin peliosuudellaan.

Åmålin radasta kannattaa huomioida se seikka, että radan pituus on ainaostaan 800 metriä ja loppusuoralla on mittaa vastaavasti vain 105 metriä.

Päivän ideavarmat

Eagle Rock (T86-6) on tasaisen tasokkaan Klass II -lähdön varmavalinta. Pelikansa on luottanut lähdössä suureksi suosikiksi sisäradalta starttaavan Agassi Brolinen, jolla on merkittävä pussitusriski sisäradan lähtöpaikalta. Eagle Rock sai Åmåliin asiallisen kakkosradan, mistä Conrad Lugauer voi ajaa lähdön monella eri tapaa.

Toissa kerralla alun sisäradalla juossut ori tykitti päätöspuolikkaan 08-vauhtia ehtien vielä voittoon. Viimeksi nelivuotiaan juoksu meni hankalaksi kovatasoisessa Breeders Crown -alkuerässä, missä hevonen kuitenkin kiri takajoukoista vielä hyvällä tyylillä voittoon. Ainoastaan 16 prosenttia luotettu Eagle Rock on loistovarma kierrokselle.

Hattusa (T86-8) on kakkossuosikkina hyvä varma päätöskohteen Diamantstoet-lähtöön. Vaikka vastus on kovaa luokkaa, olisi varsinkin keulapaikalta tamma kova lyötäväksi. Suosikki Bring Me Wine palaa tähän pitkältä tauolta ja vaikka kyse onkin Tammaderbyn karsintavoittajasta, on hevosen vire arvoitus ja halutaanko hevosella ladata täyttä heti alkuun kausiavauksessa. Hattusa on ollut kahdesti todella hyvä johtavan rinnalta häviten viimeksi ainoastaan No Doubtille.

Päivän ideamerkki

Thorondor (T86-1) on avauskohteen suosikki Django Silverille täsmävarmistus. Björn Goopin tallin suojatti ei saisi olla ainoastaan 16 prosenttia luotettu. Viimeksi Solvallan Elitloppet-viikonloppuna ruuna teki pitkän kirin ulkoratoja pitkin tsempaten hyvin perille saakka. Tällä kertaa starttiväli on lyhyempi ja juoksuradalta valjakko voi päästä hyviin asemiin.

Vihjesysteemi

5,6 (1,12)

1,2,7,12,8 (4,3)

10,6,2,3,5 (13,11)

9,3,4,2,1 (11,5)

2,8,5 (4,3)

2 Eagle Rock (1,5)

9,8,4,1 (12,6)

3 Hattusa (2,8)

3000 riviä - 90 euroa

