Ravivihje: Takarivi on pankille ainoastaan hidaste - Toto75-pelissä jackpot-rahaa yli 2,7 miljoonaa euroa Tämän viikon pääpeli ratkaistaan poikkeuksellisesti sunnuntaina. Juhannussunnuntain Toto75-pelin jättöaika päättyy kuitenkin normaalisti kello 17.20.

Tällä kertaa Toto75-karuselli matkaa Etelä-Ruotsiin Kalmarin raviradalle. Kierros vaikuttaa normaaliakin helpommalta vaikeustason puolesta, ja saattaa hyvinkin olla, että täysosuma ei maksa miljoonia. Vihjesysteemi rakennetaan kahden varman päälle. Kierroksen pelipankki on päätöskohteen Charliebrown Effe, joka kelpaa suuresta peliosuudesta huolimatta varmaksi.

Peliehtoja parantaa yli 2,7 miljoonan euron lisäraha, jonka myötä Toto75-pelin potti voi olla jopa viisi miljoonaa euroa.

Päivän varmat

Palmyra (T75-2) on juossut Joakim Lövgrenin tallista kaksi edellistä starttia ja on esiintynyt molemmissa edukseen. Toissa kerralla Jägersrossa tamma pystyi puolustamaan sisäradalta kärkipaikan, mistä hevosella myös ajettiin. Loppusuoralla valjakko oli täysin suvereeni. Viimeksi Tingsrydin V86-lähdössä viisivuotias arvottiin piippuhyllyn paikalle, mistä valjakko ajautui porukan viimeiseksi. Sieltä tamma kehitti hurjan kirin loppusuoralla ehtien toiseksi. Nopealla avaajalla on hyvä mahdollisuus keulapaikalle, mistä suosikki olisi muille liian paha lyötävä.

Charliebrown Effe (T75-7) on esiintynyt jatkuvasti edukseen ja tälläkin kertaa ori on jättisuosikki takarivin lähtöpaikasta huolimatta. Toissa kerralla Åbyn Klass I -lähdössä valjakko otti alun rauhassa juosten neljännessä parista ulkoa. Sieltä Rick Ebbingen ajokki kehitti huiman kirin ja pakeni lopussa horisonttiin voittaen kovalla 11,5-tuloksella. Viimeksi Solvallan Klass I -finaalissa ori arvottiin ikävälle kasikaistalle, mistä valjakko ajoi ulkoratoja pitkin johtavan rinnalle nitistäen siitä voittoon. Monipuolisella hevosella voi ajaa lähdön monella eri tapaa.

Päivän ideamerkki

Heartbeat Julie (T75-4) kilpaili viimeksi ensimmäistä kertaa ilman kaikkia kenkiä, mikä auttoi tammaa melkoisesti. Tuon kyseisen startin nelivuotias taivalsi toista rataa pitkin ilman vetoapua, mistä hevonen teki rankan juoksun raataessaan voittoon. Tälläkin kertaa hevonen jatkaa samalla balanssilla. Voltin vitosrata tuo epävarmuustekijöitä, sillä tammalla on jonkinlainen laukkariski, mutta kuuden prosentin peliosuus huomioiden Heartbeat Julie kiinnostaa.

Vihjesysteemi

2,4 (7,9)

5 Palmyra (9,2)

1,4 (9,7)

5,9,8,7,4,2,10,6,11 (1,14)

5,11,10,8,7,1,9,4 (2,6)

4,1,10,6,7,2 (12,11)

11 Charliebrown Effe (1,5)

1728 riviä - 86,40 euroa

Voit kopioida vihjesysteemin Veikkauksen palveluun tästä