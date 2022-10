Päivän ravit: All Star Mint jatkaa voittokulkuaan Jokimaalla Kotimaassa ravataan torstaina Lahden Jokimaalla ja Kaustisen Nikulassa.

Kotimaan ykkösravit ajetaan Jokimaalla. Ravi-ilta pitää sisällään yhdeksän lähtöä. Ravien toisessa lähdössä kohtaavat hyväsukuiset aloittelijat Ivonne Hossin, Callela Ladybirdin ja Fine Wayn johdolla.

Kolmannessa lähdössä saattaa tulla Noutaja! Ilkka Romon viisivuotias saapuu Jokimaalle Kouvolan voitto alla.

Toto5-pelin avauskohteessa Top Class Kemp koittaa jälleen klaarata takarivin lähtöpaikan. Nelivuotias otti vakuuttavan voiton viimeksi Teivossa. Toisessa kohteessa Perfect Chapman jahtaa menestystä hyvältä lähtöpaikalta.

Kolmannen kohteen suuri yksinäinen on takarivin Reload Pellini, joka on vielä tappioton kahden kilpailun jälkeen. Nelivuotiaalla ei ollut paras päivänsä viime kerralla Teivon voltissa, mutta Jokimaan autolähdössä on paikka palata päiväjärjestykseen.

Neljännessä kohteessa komeettamaisen nousun sarjoissa tehnyt All Star Mint jatkaa menestyskulkuaan. Tammer-ajon sankari on voittanut tänä vuonna jo 12 kertaa.

Jokimaan ravit alkavat kello 18. Toto5-peli starttaa kello 19.10.

Kotimaan kakkosravit ajetaan Kaustisella. Kymmenen lähdön iltaravien pääpeli on Toto4, joka starttaa ravien kuudennesta lähdöstä.

Avauskohde on tasainen kylmäveristen Nordic Divisions -divisioonakarsinta. Voittajalle on luvassa 2000 euron ykköspalkinto. Kolmannessa kohteessa nähdään maamme tämän vuoden voitokkain lämminverinen Ditchback Dice, joka on voittanut tänä vuonna jo 13 kertaa.

Kaustisen ravit alkavat kello 18.15. Toto4-peli starttaa kello 20.

Ruotsin ykkösravit ajetaan Åbyssä. Anssi Nurmisen valmentama The Revenant janoaa menestystä Toto64-pelin päätöskohteessa. Hänen poikansa Iivari Nurminen ohjastaa hevosta.

Toto64-pelin jättöaika päättyy kello 20.30.