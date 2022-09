Ravivihje: Derby-viikonloppu käynnistyy Jägersrossa – Toto75-pelissä on jackpot-rahaa jaossa yli 2,6 miljoonaa euroa Malmössä sijaitsevalla Jägersron kaviouralla ravataan lauantain lisäksi sunnuntaina, jolloin ratkaistaan ikäluokan parhaat nelivuotiaat. Lauantain Toto75-pelin jättöaika päättyy kello 17.20.

Kierros on todella mielenkiintoinen, ei vähiten siitä syystä, että lisärahan myötä potti on jopa 5,4 miljoonaa euroa. Kierroksen pelipankki on päätöskohteen Zorro Wind, jonka peliosuus on kirjoitushetkellä 58 prosenttia. Se on reippaasti liikaa, eikä hevonen kelpaa varmaksi saakka. Vihjesysteemi rakennetaan kahden varman varaan. Kumpikaan varmoista ei ole edes kohdelähtönsä suosikki.

Päivän varmat

Kali Smart (T75-1) kilpailee todella sekavalla taululla, mutta se ei tee ollenkaan oikeutta hevosen nykyvireelle. Adrian Kolgjinin suojatti kilpaili viimeksi tammojen EM-lähdössä sijoittuen neljänneksi. Tamma teki todella urhean esityksen prässättyään itsensä keulapaikalle hurjassa 05,0-avauksessa. Siihen nähden hevonen kesti todella urheasti neljänneksi.

Jägersrossa valjakko starttaa matkaan takarivin lähtöpaikalta, mutta pienessä lähdössä hevonen pystyy menestymään monenlaisella juoksunkululla. Vain 24 prosenttia pelattu Kali Smart on hyvä varma kierrokselle.

Önas Prince (T75-3) starttaa matkaan todella ikävältä lähtöpaikalta, mutta kasirata tuskin tuottanee niin paljoa ongelmia kuin voisi äkkiseltään kuvitella. Ori on nimittäin todella nopea avaaja ja lähdön todennäköisin keulahevonen tuoltakin paikalta. Halmstadissa hevonen voitti keulapaikalta. Toissa kerralla Per Nordströmin suojatti kilpaili Hugo Åbergs Memorialissa sijoittuen kolmanneksi. Viimeksi Jubileumspokalenissa valjakko sijoittui toista rataa pitkien juosten viidenneksi.

Päivän ideamerkki

Lazy Beach (T75-4) on haastavan tammalähdön nostomerkki. Juoksuradalta matkaan avaava hevonen saapuu Norjasta Ruotsiin. Ainoastaan neljä prosenttia luotettu hevonen lähtee hyvin liikenteeseen ja saanee makoisan reissun kärkiporukassa. Toissa kerralla Lazy Beach palasi tauolta, eikä ollut vielä tuolloin parhaimmillaan. Viimeksi oli jo parempaa tekemisen meininkiä. Valjakko sai myöhään vapaat väylät ja kiri terävästi loppua.

Vihjesysteemi

9 Kali Smart (6,1)

10,2,6,3,8,4,12 (1,7)

8 Önas Prince (3,5)

1,6,7 (9,2)

Kaikki 12 hevosta (3,4)

11,2,6,7 (9,4)

6,7,4,2,9 (12,1)

5040 riviä - 252 euroa

Voit kopioida vihjesysteemin Veikkauksen palveluun tästä