Ravivihje: Kahdella varmalla Vermon valloitukseen

Sekä Where Is My Mind että Rannan Pomo lähtevät liukkaasti liikkeelle ja odotuksena on, että hevoset johtavat lähdöstä maaliin. Kolmas varmaehdokas It`s Raining Men saa pari varmistusta rinnalleen.