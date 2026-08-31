Päivän ravit: Pastorilla saumat palata voittojen tielleMaanantai-illan ravinäyttämönä on Mikkelin vauhtirata. Sääennuste näyttää siltä, että ennätystehtailu saattaa kariutua märkään rataan.
Mikkeliin luvataan iltapäivästä alkaen sadetta, mikä voi vaikuttaa kilpailuolosuhteisiin.
Suomenhevosten ykkössarjassa kaikki suosii Pastoria. Ruuna juoksi kovan mailin ennätyksensä 20,9a kesäkuun alussa juuri Mikkelissä. Seppo Suurosen valmennettava kilpaili viimeksi Ruunaruhtinaassa, missä se ei ollut parhaimmillaan kovassa seurassa.
Maanantaina Henri Bollström ohjastaa ruunaa sen mielimatkalla. Rata-arvonnassa on tullut ykköspaikka, mikä hyödyttää Pastoria. Vastustajista ennalta kovin on kuningatarkilpailussa hyvät suoritukset tehnyt Rautianna, jolle tämä startti ei todennäköisesti ole alkusyksyn pääkilpailu.
Keulataktiikka on todennäköisesti tiedossa myös lämminveristen haastajadivisioonassa starttaavalla Negroamarolla. Jukka Torvinen saa oriin vauhdilla liikkeelle. Heikki Mikkosen suojatti on ollut keulasta aiemmin vahva. Potentiaalisia haastajia Negroamarolla on useampikin.
Nuorten suomenhevosten tammasarjassa tappioton Carla hakee uransa kolmatta voittoa. Kaksi ensimmäistä tikkua ovat tulleet Seppo Suurosen kasvattamalle ja valmentamalle tammalle helpolla tavalla.
Toinen paalulta lähtevä tamma Fanniina ei ole millään tavalla väheksyttävä vastus. Kouvolassa Tapio Perttusen valmennettava sortui voittotaistosta laukalle, mutta sijoittui toiseksi.
Kovissa viisivuotislähdöissä startannut Vilkkeen Viehätys lähtee liikkeelle peräti 80 m metrin pakilta. Urallaan pitemmälle ehtinyt Heikki Mikkosen treenattava saa pinkoa tosissaan ottaakseen kehittyvät paalun hevoset kiinni.
Ruotsin illan ykkösravit ravataan maanantaina Färjestadissa. Daniel Redénin tallista ponnistava Izod Zet on joutunut juoksemaan kovissa lähdöissä, mistä menestystä ei ole irronnut. Tällä kertaa sopivammassa sakissa saattaa oriilla olla paremmat mahdollisuudet.
Ykköshaastaja Beartime lähtee ulkoradalta, mutta Carl Johan Jepsonin ohjastettavalla riittää kapasiteettia.Artikkelin aiheet
- Osaston luetuimmat