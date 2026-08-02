- Ylöjärvi
MT Kuninkuusraveissa: Jockas Rita jälleen kuningatar, kuninkuuskisasta kolmoisvoitto Antti OjanperällePro ja Jockas Rita ovat uudet ravikuninkaalliset.
Vuoden 2026 ravikuninkaalliset ovat selvillä. Ravikuningas on Pro, joka voitti kaksi ensimmäistä osamatkaa ja oli kisan päättäneellä 3100 metrillä toinen Vänrikin jälkeen.
Pron valmentaja on Antti Ojanperä, jonka suojatit ottivat kuninkuuskisassa historiallisen kolmoisvoiton. Toiseksi kokonaiskisassa sijoittui päätösmatkan voittanut Vänrikki ja kolmas oli aiemmin kolme kuninkuutta voittanut Evartti.
Pron omistaja on PRO Tiimi Ilmajoelta ja sen kasvattaja on Mauri Korkiavuori Ylistarosta. Pron ohjissa oli Hannu Torvinen. Pro oli viime vuonna kuninkuuskisan toinen V.G. Voiton jälkeen.
Kuningatarkilpailun voitti viime vuoden tapaan Jockas Rita. Se voitti kaksi ensimmäistä osamatkaa ja oli päätöskisassa kolmas Akvarellin ja Villilotan jälkeen.
Jockas Ritan omistaja, valmentaja ja ohjastaja on Santtu Raitala Pihtiputaalta ja sen on kasvattanut Ravitalli Suuronen oy Juvalta.
Lisää kuninkuussarjojen ratkaisuvaiheista myöhemmin.
Kuninkuusravien lopputulokset
Kuningatarkilpailu
1 Jockas Rita kokonaisaika 9.35,8
2 Villilotta +1,0 sekuntia
3 Akvarelli +1,3
4 Landen Iita +6,1
5 Varjosi +9,2
6 Rautianna +10,1
7 Runoneito +12,1
8 Pirttilän Olga +12,4
9 Lumi-Oosa +12,8
10 Oon Leidi +16,1
11 Virran Välke +18,0
Kuninkuuskisa
1 Pro kokonaisaika 9.24,2
2 Vänrikki +0,7 sekuntia
3 Evartti +2,9
4 Wertti +4,5
5 Soketti +10,0
6 Enon Vilppi +11,9
7 Vieskoff +16,1
8 Alpertto +19,2
Kuninkuus- ja kuningatarkilpailuissa lopullinen paremmuusjärjestys selviää kolmen osamatkan yhteisajan perusteella. Lauantaina molemmissa kisoissa ajettiin 2100 metrin avausmatkat, ja sunnuntaina ohjelmassa olivat 1609 metrin ja 3100 metrin osalähdöt.Artikkelin aiheet
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