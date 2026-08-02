MT Kuninkuusraveissa: Jockas Rita jälleen kuningatar, kuninkuuskisasta kolmoisvoitto Antti Ojanperälle Pro ja Jockas Rita ovat uudet ravikuninkaalliset.

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Jockas Rita voitti kuningatarkisan toisen kerran putkeen. Pro on uusi ravikuningas. Kuva: Elina Paavola

MT Hevoset | Ravit Ville Toivonen

Vuoden 2026 ravikuninkaalliset ovat selvillä. Ravikuningas on Pro, joka voitti kaksi ensimmäistä osamatkaa ja oli kisan päättäneellä 3100 metrillä toinen Vänrikin jälkeen.

Pron valmentaja on Antti Ojanperä, jonka suojatit ottivat kuninkuuskisassa historiallisen kolmoisvoiton. Toiseksi kokonaiskisassa sijoittui päätösmatkan voittanut Vänrikki ja kolmas oli aiemmin kolme kuninkuutta voittanut Evartti.

Pron omistaja on PRO Tiimi Ilmajoelta ja sen kasvattaja on Mauri Korkiavuori Ylistarosta. Pron ohjissa oli Hannu Torvinen. Pro oli viime vuonna kuninkuuskisan toinen V.G. Voiton jälkeen.

Kuningatarkilpailun voitti viime vuoden tapaan Jockas Rita. Se voitti kaksi ensimmäistä osamatkaa ja oli päätöskisassa kolmas Akvarellin ja Villilotan jälkeen.

Jockas Ritan omistaja, valmentaja ja ohjastaja on Santtu Raitala Pihtiputaalta ja sen on kasvattanut Ravitalli Suuronen oy Juvalta.

Lisää kuninkuussarjojen ratkaisuvaiheista myöhemmin.