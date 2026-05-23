Sara Lahtinen hevosalan Taitajaksi – ”Mä mietin tulevaisuutta täynnä mahdollisuuksia”Harjusta tänä keväänä valmistunut 18-vuotias Sara Lahtinen voitti Tuusulassa järjestetyissä ammattitaidon SM-kilpailuissa hevosenhoidon lajin.
Sara Lahtinen valmistui ratsastuksenohjaajaksi Harjusta tänä keväänä, ja voittokakku syödään ensi viikolla järjestettävissä valmistujaisissa. Samalla Lahtinen jännittää sitä, aukeaako uusi opiskelupaikka Savonia Ammattikorkeakouluun opiskelemaan agrologiksi. Hän pyrki sinne Taitaja-finalisteille avautuvan Taitaja-linjan kautta.
”Joka tapauksessa tulevaisuuteni tulee liittymään hevosiin. Haaveenani on joskus olla klinikkaeläinhoitaja”, Lahtinen sanoo. ”Mä mietin tulevaisuutta täynnä mahdollisuuksia, enkä laita rajoja sille.”
Myös hevosalan tulevaisuuden hän näkee positiivisessa valossa.
”Kyllä mä uskon sen tulevaisuuteen. Täytyy vain miettiä, mikä on menestyksekästä”, hän sanoo.
Lahtinen kertoo peruskoulun jälkeen ensin hakeneensa lukioon, mutta kun oma äiti Suvi Lahtinen lähti Harjuun hevosalan opettajaksi, päätti tytär aloittaa koulun siellä.
Maanantaista torstaihin kestänyt Taitaja-kilpailu täytti hänen kaikki odotuksensa. Tuusulassa järjestetyssä tapahtumassa kilpailtiin 48 eri ammattitaitolajin finaali. Semifinaaleihin keväällä osallistui 1 801 kilpailijaa, ja Tuusulaan asti pääsi 400, joista kahdeksan kamppaili hevosenhoidon Suomen mestaruudesta. Katsojia kävi 50 000, mikä nosti jännitystä kilpailijoillekin.
”Rehutehtävä olisi voinut mennä paremmin. Siinä piti tunnistaa rehuja ja suunnitella kahden hevosen ruokinta”, Lahtinen kertoo.
Hevoset tehtäviin tulivat Ypäjältä.
”Ne olivat yllättävän rauhallisia tilanteeseen nähden! Niilläkin oli pitkä päivä. Hirveän mukavia hevosia!” Lahtinen kehuu.
Tehtävissä piti muun muassa irrottaa hevoselta kenkä ja laittaa kaviohaude. Valjastehtävässä taas oli 2,5 tuntia aikaa tehdä ketjuriimunnaru.
Vastus oli kovaa, mutta voittoakin paremmin mieleen jäi tunnelma.
”Oli ihana kokemus, ja niin mukavia muut hevosalalaiset!” Lahtinen huokaa.
