Sara Lahtinen valmistui ratsastuksenohjaajaksi Harjusta tänä keväänä, ja voittokakku syödään ensi viikolla järjestettävissä valmistujaisissa. Samalla Lahtinen jännittää sitä, aukeaako uusi opiskelupaikka Savonia Ammattikorkeakouluun opiskelemaan agrologiksi. Hän pyrki sinne Taitaja-finalisteille avautuvan Taitaja-linjan kautta.

”Joka tapauksessa tulevaisuuteni tulee liittymään hevosiin. Haaveenani on joskus olla klinikkaeläinhoitaja”, Lahtinen sanoo. ”Mä mietin tulevaisuutta täynnä mahdollisuuksia, enkä laita rajoja sille.”

Myös hevosalan tulevaisuuden hän näkee positiivisessa valossa.

”Kyllä mä uskon sen tulevaisuuteen. Täytyy vain miettiä, mikä on menestyksekästä”, hän sanoo.