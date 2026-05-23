Ensi viikolla puhaltaa kylmä ja puuskainen pohjoistuuli Ensi viikoksi matalapaine jää vaikuttamaan maamme itäpuolelle ja Suomessa vallitsee usean päivän ajan kolea ja puuskainen pohjoistuuli.

Etenkin idässä ja pohjoisessa on pilvistä ja vettä sataa useana päivänä, Lapissa keskiviikkona myös räntää tai lunta. Kuva: Sanne Katainen

Antti Jylhä-Ollila

Sunnuntaina etenkin idässä ja pohjoisessa on sateista, etelässä ja lännessä sää poutaantuu ja selkenee päivän aikana. Alkuviikolla maan etelä- ja länsiosassa on osin aurinkoista ja poutaa, mutta viikon keskivaiheilla koko maassa on pilvistä, sateista ja koleaa. Lapissa sateet voivat keskiviikkona muuttua osin lumeksi.

Hallan riski kasvaa ensi viikon kuluessa. Kuva: Ilmatieteen laitos

Aluksi päivälämpötila kohoaa etelän ja lännen aurinkoisilla alueilla liki 20 asteeseen, mutta viikon keskivaiheilla etelässäkin jäädään 10 asteen tuntumaan ja Lapissa jopa alle +5 asteen. Myös hallan riski kasvaa ensi viikon kuluessa.

Tuuli voimistuu jo sunnuntaina puuskaiseksi. Ensi viikolla pohjoisenpuoleinen virtaus on yleisesti puuskaista, mikä voimistaa koleuden tuntua.

Kirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen meteorologi

