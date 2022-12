Ravivihje: Bergsåkerin jackpot-kierros tarjoaa haasteita Ruotsin Toto75-kierros ravataan Sundsvallissa sijaitsevalla Bergsåkerin kaviouralla. Peliaika päättyy kello 17.20.

Viikon pääpelissä on lisärahaa liki 1,7 miljoonaa euroa, jonka myötä potti on jopa 4,3 miljoonaa euroa. Kierros on multivaikea etukäteen pohdittuna ja täysosuma maksanee mukavia lukemia.

Vihjesysteemi rakennetaan tällä viikolla poikkeuksellisesti vain yhden varman varaan. Kierroksen pankki on neljännen kohteen Indira Split, jonka peliosuus lähentelee 50 prosentin luokkaa. Tamma saa varmistuksia kupongille.

Päivän varma

L.L.Labero (T75-2) on hieman yli 30 prosenttia luotettuna suosikkina hyvä tukipilari vihjesysteemiin. Hyvän lähtöpaikan saanut valjakko tähtää keulajuoksuun, mistä sillä on hyvä mahdollisuus vetää perille saakka.

Kuusivuotias palasi viimeksi Solvallassa liki kolmen kuukauden mittaiselta tauolta tehden hyvän esityksen kierrettyään kolmannen radan kautta johtavan rinnalle. Hevonen on kilpaillut viime ajat ilman kaikkia kenkiä, mutta kenkäpakon myötä ne laitetaan tähän starttiin jalkaan. Ruuna menestyi viime talvena hienosti kengilläkin, joten tuohon asiaan menestyminen ei kaadu.

Päivän ideamerkit

Turenne (T75-1) tähtää juoksuradalta johtopaikalle, mistä ruuna olisi kova luu lyötäväksi. Selvänä kolmossuosikkina hevonen maistuu peleissä. Ruuna palasi viimeksi tauolta Bergsåkerissa jääden johtavan kantaan pussiin. Startti alla hevonen lienee terävämpi. Seitsemänvuotias esiintyi syksyn starteissaan edukseen.

Pinto Bob (T75-5) on aliarvostettu viiden prosentin peliosuudella. Toissa kerralla Bergsåkerissa ruuna teki johtavan takaa hienon loppuvedon haastaen Gooneria. Viimeksi Solvallassa hevosen juoksu meni hankalaksi. Hyvältä lähtöpaikalta valjakon juoksu onnistunee väkisin.

Tekno Jerven (T75-6) menestyisi takuuvarmasti, kunhan vain malttaisi ravata. Viimeksi hevonen laukkasi lähtöön tehden sen jälkeen hyvän esityksen kirien lopussa neljänneksi. Laukkoja on tullut viime aikoina paljon ja suuri riski sille on myös Bergsåkerissa. Peliosuus on kuitenkin niin maltillinen, että ori on pakkorasti kupongeille.

Vihjesysteemi

2,6,10 (4,5)

2 L.L.Labero (4,10)

4,5,6,1,7,11,2,10 (9,8)

9,14,1 (10,15)

4,1,3 (11,10)

15,9,13,5 (8,7)

7,12,3,6 (5,2)

3456 riviä - 172,80 euroa

Voit kopioida vihjesysteemin Veikkauksen palveluun tästä