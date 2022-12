Ravivihje: Åbyn Toto75-pelissä jaetaan suuria seteleitä Ruotsin viikon ykköspeli ratkeaa Göteborgin alueella sijaitsevalla Åbyn kaviouralla. Peliaika päättyy kello 17.20.

Kierros on pelillisesti todella haastava ja osuessaan rivi maksanee suuria seteleitä. Kierroksen kaksi suurinta suosikkia löytyvät kahdesta ensimmäisestä kohteesta. Avauskohteen suosikki Titan Yoda saa yhden täsmävarmistuksen kupongille, kun taas toisen kohteen suosikki Laban Lagösta vedetään kokonaan ohi.

Vihjesysteemi rakennetaan tällä kertaa kahden varman varaan. Toinen ei ole kohdelähtönsä suosikki, toinenkin on vain niukka suosikki.

Päivän varma

Nova Mahiron (T75-7) on 25 prosenttia pelattuna oiva varma haastavalle kierrokselle, missä varmavaihtoehdot ovat kortilla. Thomas Uhrbergin suojatti on kilpaillut kovemmissa tehtävissä, eikä esityksiä voi millään tavoin moittia, vaikka viime sijoitukset eivät ole tuoneet voittoja. Urallaan kuitenkin voitokkaasti kulkenut tamma kilpaili viimeksi kovatasoisessa Breeders Crown -välierässä, missä nelivuotias tuli tekemättömistä asemista hienosti perille Great Skillsin voittamassa lähdössä. Nopea avaaja tähtää keulapaikalle, mistä se olisi lyhyellä matkalla vaikeasti lyötävissä. Kenkäpakon myötä kengät tulevat jalkaan, mutta sekään ei ole tälle ongelma.

Päivän ideavarma

Blue Boy Face (T75-2) on rohkea vastavarma reilusti ylipelatulle Laban Lagölle. Juoksunkulkuun liittyy toki riskitekijöitä, mutta ei kolmevuotias ole yhtään sen suuremmin suosikkia huonompi hevonen, kun taas sitä on pelattu viisi kertaa vähemmän. Toissa kerralla ruuna näytti myös sen, että se osaa tehdä itse töitä. Halmstadin voitto tuli nimenomaan johtavan rinnalta. Viimeksi Solvallassa se kiri toisesta parista ulkoa voittoon. Tällä peliosuudella kolmevuotias on rohkea mutta maukas varmayritys.

Päivän ideamerkki

Behind Barsin (T75-1) kuuluisi olla selvempi kakkossuosikki Titan Yodan jälkeen. Nopea avaaja saanee suurella todennäköisyydellä hyvän reissun ja ruuna on Åbyn Open Stretch -radalla vaarallinen loppukirissä. Solvallassa hevonen tuli voimat tallella pussissa maaliin pronssidivisioonafinaalissa. Sitä ennen kuusivuotias teki hienon loppuvedon Eskilstunassa kirien kakkoseksi Hidalgo Heldian jälkeen. Kirjoitushetkellä hevosen peliosuus on ainoastaan 12 prosenttia.

Vihjesysteemi

3,5 (6,4)

4 Blue Boy Face (2,9)

3,1,6,10,7 (11,5)

Kaikki 15 hevosta (13,7)

9,6,4 (3,7)

6,3,1,9,10,4,2 (12,8)

3 Nova Mahiron (5,1)

3150 riviä - 157,50 euroa

