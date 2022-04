Ravivihje: Lukuisat varmavalinnat helpottavat Toto86-kierroksella - jackpot-rahaa jaossa vajaa 700 000 euroa Keskiviikon Toto86-kierros seilaa akselilla Ruotsi-Norja. Molempien maiden pääradat, Tukholman Solvalla ja Oslon Bjerke, toimivat illan pääpelin areenoina. Peliaika päättyy kello 21.30.

Frode Hamre on avainroolissa keskiviikon Toto86-kierroksella.

MT Hevoset | Ravivihjeet 17:11 Toni Sarkama

Normaalisti kahdeksan kohdelähdön peli kahdessa eri maassa tarjoaa pelillisiä haasteita yllin kyllin. Tällä kertaa kierros on rakenteellisesti kuitenkin aika simppeli. Varmavalintoja on tarjolla moneen makuun ja suurilla suosikeilla on hyvin vähän riskitekijöitä. Muissa lähdöissä revitellään ja toivotaan yllätystä. Vihjesysteemi rakennetaan kahden varman varaan.

Päivän varmat

M.S. Star Trotterin (T86-1) tehtävä helpottui merkittävästi tallikaveri Dixiechick Hanoverin jäätyä pois. Nyt lähtö näyttää suosikin osalta todella sopivalta ja tie keulapaikalle näyttää hyvin selkeältä. Sörlandetissa ruuna lähti hyvin liikkeelle ja eteni keulapaikalle, mistä hevonen oli hyvä kakkonen. Momarkenissa hevonen oli voittovuorossa kirittyään kolmannesta ulkoa voittoon hienon kirin päätteeksi. Viimeksi hevonen teki suuryllättäjänä hyvän esityksen toisesta ulkoa.

Admiral As (T86-6) on yksi kuumimmista kansainvälisistä nimistä kevään suurkilpailuihin. Reijo Liljendahlin valmennettava on tehnyt kunnioitettavan nousun läpi divisioonien aina kultaan saakka ja tällä hetkellä ruuna tuntuu olevan matkalla kohti Elitloppetia. Ruuna avasi kuusivuotiskautensa voitolla Solvallassa maaliskuun puolivälissä. Hevonen avasi auton takaa reippaasti edeten keulapaikalle, mistä hevonen piti voittoon. Samanlainen juoksukulku on suurella todennäköisyydellä luvassa tälläkin kertaa. Sisäpuolelta Milliondollarrhyme pystyisi osallistumaan keulakamppailuun, mutta tuskin kuumansorttisella hevosella halutaan heti ladata suoraan tauolta.

Napoleon Cash (T86-8) kilpailee kykyihinsä nähden naurettavan pienellä voittosummalla ja ruuna on tauoltakin suuri suosikki voittamaan todella sopivan 86-lähdön. Viime vuonna täyttä matkaa 12-kyytejä ravannut lahjakkuus onnistui karsimaan itsensä mukaan kivenkovaan UET Grand Prixin finaaliin, mikä jo sekin on osoitus hevosen moottorista. Ruuna avaa kovaa liikkeelle ja on todennäköisin lopullinen keulahevonen. 57 prosenttia pelattuna loistava varma.

Päivän ideamerkki

Rolf Martin (T86-3) on jäänyt takarivin lähtöpaikasta huolimatta liian vähän pelatuksi. Loppuvuoden startissa Bjerkessä ruuna tuli voimat tallessa maaliin rintaman takana. Toissa kerralla hevosella ajettiin nätisti tauolta ja hevonen kirikin tilat saatuaan hyvin perille. Viimeksi Sörlandetissa ruuna teki johtavan rinnalta hyvän esityksen. Tuo startti vei hevosta varmasti eteenpäin. Kuudella prosentilla hevonen kannattaa poimia mukaan peleihin.

Vihjesysteemi

5 M.S. Star Trotter (10,1)

10,1,11,9,4,8,7,3 (2,5)

8,1,7,10 (4,3)

5,4,9,11 (2,7)

11,12,3,4,8,1 (10,6)

4 Admiral As (3,10)

6,7,3,4,10 (1,2)

5 Napoleon Cash (4,11)

3840 riviä - 115,20 euroa

Voit kopioida vihjesysteemin Veikkauksen palveluun tästä