Päivän ravit: Tähtiloistoa Vermon illassa Vermossa on luvassa keväisiä vauhteja. Mukana on kesän arvolähtöihin pyrkiviä hevosia, joista kirkkaimpana tähtenä luonnollisesti Heikki Korhosen ja Jukka Hakkaraisen Massimo Hoist.

Massimo Hoist katsoo valmentajansa Jukka Hakkaraisen kanssa luottavaisena tulevaisuuteen. Kuva: Petteri Kivimäki

MT Hevoset | Ravit Markku Lindström

Massimo Hoistilla on kommenttien perusteella satsattu tähän kauteen. Viime kaudella Elitloppetin finaaliin yltänyt ja kokonaisuudessaan todellisen tykkikauden tehnyt ori kilpailee Vermossa keskipitkällä matkalla.

Vastustajistakin löytyy mielenkiintoisia menijöitä. Main Stagen Ranskan vierailu ei mennyt putkeen, mutta Antti Ojanperän kommentit ennen Vermon starttia ovat olleet positiivisia.

Pekka Korpi tuo ikinuoren Run For Royaltyn pitkän tauon jälkeen starttiin. Hevonen on antanut taustavoimilleen paljon, ja 12-vuotiaan menestysravurin viimeisen kauden edesottamuksia on hienoa seurata.

Lämminveristen avoimen ryhmän lisäksi kansaa kiinnostaa myös Kuninkuusravien pääkilpailuihin tähtäävä pistelähtö. Viivalla ei ole liikaa tungosta, mutta jälleen kerran laatu korvaa määrän.

Pro sijoittui viime vuonna kuningaskilvassa toiseksi, ja osoitti kuuluvansa rodun ehdottomiin huippunimiin. Huippuori ei ole startannut elokuun lopun jälkeen. MT Hevosissa Pron valmentaja Antti Ojanperä kertoo kautta avaavien hevostensa kuulumisista.

Pron ykköshaastaja Elan hyötyy siitä, että se on juossut kilpaa koko alkuvuoden. Huippukunnossa kilpaileva Mika Mäkelän suojatti ei saanut Valkeala-ajossa kiritiloja. Mäkelän toinen valmennettava Viisori saapuu Vermon kisaan arvoituksena, sillä edellinen startti Teivossa oli todella vaisu.

Ruotsin illassa ravataan kahdet ravit. Hanna Lähdekorpi kilpailee Jägersrossa Nash Keeperillä. Ruuna on lähtöönsä kova luu, mutta pikkutauko ja huono lähtöpaikka hieman haittaavat meininkejä.

Matti Lammelalla on Solvallassa startissa Amazing Secret. Aktiivisen syksyn jälkeen kyseessä on oriin tämän vuoden avausstartti.

Nina Pettersson-Perklen tekee keskiviikkona reissun Solvallaan. Viivalla ovat Borups Diamant sekä Farmer’s Jolene. Molempia ohjastaa Björn Goop.