Passionate Kempin SE-varsa Betty Roof myytiin - ”Uudella omistajalla on valtavan hyvät suunnitelmat”

Kilpauransa viisivuotiaana lopettanut Betty Roof on uuden elämänvaiheen äärellä. Omistajaa vaihtanut tamma on vielä Suomessa, mutta jatkossa edessä on maiseman- ja maanvaihdos.