Viikonlopun ravit: Kasvattajakruunu-finaalit tähdittävät Turun lauantaipäivää Tämän viikon Toto75-kierros ajetaan Turun Metsämäessä. Iltapäivä sisältää yhteensä neljä Kasvattajakruunu-finaalia.

Perjantai 25. marraskuuta

Kotimaassa ravataan kahdella paikkakunnalla. Illan ykkösravit ajetaan Kuopion Sorsasalossa.

Ravien toinen lähtö on kolmevuotiaiden suomenhevosten Junnustartti-karsinta 2000 euron ykköspalkinnolla. Eero Laitisen valmentama Nopsa Eelis on suuri suosikki.

Toto5-pelin avauskohteessa on kierroksen pankki Bismarck Comery. Hiihtäjien omistama hevonen tähtää jo kauden kahdeksanteen napakymppiin.

Toinen kohde on suomenhevosten Tammasarja. Siinä kohtaavat Savon Sokeri, Stiora, Hissun Tellu ja pitkältä pakilta starttaava Riutan Friida.

Neljäs kohde on Nuorten Sarja kolme- ja neljävuotiaille lämminverisille. Xeven Leader on suuri ennakkosuosikki.

Kuopion ravit alkavat kello 18. Toto5-peli starttaa kello 19.10.

Tototalk-lähetys kello 18.00-22.30. Studiossa ovat Tommi Kela ja Toni Sarkama.

Kotimaan kakkosravit ravataan Forssassa. Ensimmäinen lähtö starttaa kello 18.15. Toto4-peli käynnistyy kello 20.00.

Ruotsin Toto64-peli ratkaistaan Xpress-muodossa. Rataparina on Solvalla ja Romme. Illan urheilullista tasoa pitää yllä Solvallan kohdelähdöt. Kierros huipentuu nelivuotiaiden perinteiseen Solvalla Grand Prix’iin, missä voittajalle on tarjolla 400 000 kruunua. Asteroid tähtää sisäradalta koko matkan johtoon.

Xpress-kierros starttaa kello 21.30.

Lauantai 26. marraskuuta

Turun ravi-iltapäivä on täyttä tykitystä! Metsämäen kaviouralla on ohjelmistossa yhteensä neljä Kasvattajakruunu-finaalia kolme- ja neljävuotiaille lämminverisille. Jokaisen finaalilähdön ykköspalkinto on 30 000 euroa.

Kolmevuotiaiden tammojen taistossa kohtaavat komeetan lailla ikäluokassaan noussut Kymenlaakso-ajon voittaja Aurora Comery sekä Kriteriumissa hienosti toiseksi ravannut Halley Wania.

Kolmevuotiaiden oriiden ja ruunien lähdössä on vain yksi suosikki. Superlupaus Corazon Combo ei ole kokenut vielä tappiota kotimaassaan. Toinen välierävoittaja Callella Nelson koittaa muuttaa tuon tilanteen lauantaina.

Nelivuotiaiden tammojen finaalilähdössä on tiukka taistelu välierävoittajien Magic Madonnan ja Velvet Goldin kesken.

Oriiden ja ruunien puolella Shackhills Twister hakee jo toista Kasvattajakruunu-voittoa. Välierässä valjakko oli voimat tallella pussissa. Sitä haastavat tiukasti BWT Gazeau, Deep Blue Font ja Planbee.

Turussa ajetaan Kasvattajakruunu-finaaleiden lisäksi Voimaeläin Cup -finaalit molemmille roduille 7000 euron ykköspalkinnoilla.

Turun ravit alkavat kello 13. Toto75-peli starttaa kello 14.45.

TotoTV-studiolähetys kello 14.00-20.00. Asiantuntijoina ovat Kari Lähdekorpi ja Marko Lähteenmäki. Lähetyksen juontaa Jere Törmänen. Haastattelut hoitaa Tapio ”Tappi” Hoikka.

Ruotsissa ravataan myös finaalitunnelmissa. Toto75-peli ratkaistaan maan pääradalla Solvallassa. Finaalikierroksella ratkaistaan divisioonien parhaat. Ravipäivän kohokohta on Kaarle Kustaan Silverhäst-lähtö, missä voittaja kuittaa 400 000 kruunua. Timo Nurmoksen tallista saapuu peräti kolme hevosta setelijahtiin. Brother Bill kantaa suurimmat voittopaineet.

Sunnuntai 27. marraskuuta

Kotimaan ainoat ravit ravataan Seinäjoella. Jo ennen Toto5-pelin starttia ravataan lämminveristen Tammasarja kolme- ja neljävuotiaille. Tuo ajetaan lähtönä kolme. Madeleine Mess tavoittelee tiukasti 2000 euron ykköspalkintoa.

Toto5-kohteiden nostolähtö on neljäntenä kohteena ravattava Nordic Pronssidivisioonakarsinta. Nuori ohjastajalupaus Tuukka Varis hyppää Antti Ojanperän tallin Callela Lincolnin kyytiin. Sitä haastavat Alladin Bro, Werner Ors, Vinci Power ja Trouble Leader.

Seinäjoen ravit alkavat kello 13.00. Toto5-peli starttaa kello 14.10.

Ruotsin puolella ravataan Färjestadissa. Onkel Invest Oy:n Tara Hills jahtaa menestystä GS75-pelin avauskohteessa. Neljännessä kohteessa nähdään Kriterium-voittaja Brambling.

GS75-pelin jättöaika päättyy kello 16.00.