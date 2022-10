Ravivihje: Alkuun varmat ja loppuun tavaraa - Ruotsin Toto86-pelissä on jackpot-rahaa jaossa yli 1,5 miljoonaa euroa Ruotsin Toto86-pelin ympärille rakennettu Super Days -konsepti huipentuu Xpress-tyyliin Solvallaan ja Åbyyn. Peliaika päättyy kello 21.30.

Yli 1,5 miljoonan euron lisärahan myötä potti on jopa 2,8 miljoonaa euroa, mikä toki parantaa peliehtoja entisestään. Kierros ei ole missään nimessä helpoimmasta päästä ja illan ravirivi saattaa hyvinkin maksaa huimia summia.

Vihjesysteemin osalta pelataan myös upporikasta tai rutiköyhää. Varmoina toimivat kirjoitushetkellä ainoastaan 17 prosenttia luotetut varmat. Molempien peliosuus kasvanee todennäköisesti iltaa kohti, mutta ne jäävät silti edullisiksi suurella todennäköisyydellä.

Päivän ideavarmat

Thai Sansa (T86-1) on hurja ideahaku avauskohteessa. Tämän osalta poikkeus vahvistaa säännön, sillä Open Stretch -radalla yhdistelmällä maili ja takarivi ei ole kovin houkuttelevaa jättää tammaa yksinäiseksi merkiksi. Niin hyvä se on kuitenkin ollut viimeisiin kilpailuihin, että ainoastaan 17 prosentin peliosuudella rohkea haku houkuttelee.

Viimeksi Ålborgissa hevonen voitti vaivattomasti keulapaikalta pitäen hyvän hevosen takanaan. Tällä kertaa tehtävä on paljon sopivampi, eikä sitäkään mahdollisuutta voi poissulkea, että tamman juoksu onnistuisikin. Riskit huomioidenkin se on edullinen yritys varmana.

Laiza Westwood (T86-2) on varmavalinnoista selvempi tapaus. Kaksivuotiaan aloittelijan peliosuus on niin rajusti alakanttiin, ettei muiden rastaaminen mukaan suuremmin houkuttele. Tamma aloitti Örebrossa hienolla kirivoitolla kolmannesta parista sisältä. Viimeksi Solvallassa tamma oli sitkeä johtavan rinnalta häviten vain niukasti tallikaverilleen. Uran ensimmäinen autolähtö tuo toki pieniä kysymysmerkkejä, mutta tamma on jäänyt silti aivan liikaa Kitty Hawkin varjoon.

Päivän potinräjäyttäjät

Balzano da Quattro (T86-3) on jäänyt sisäradalta turhan unohdetuksi. Kakkosrata muuttui sisäradaksi poisjäännin myötä, mutta Åbyn Open Stretch -radalla juoksu voi onnistua monella tapaa. Lähtö ei ole ollenkaan niin selväpiirteinen kuin mitä pelikansa on päättänyt. Ainoastaan kolme prosenttia luotettu ruuna teki viimeksi hyvän esityksen johtavan rinnalta. Vastaavanlaisena se pystyy menestymään tässä.

Sidney Celeber (T86-6) starttaa todella haastavalta lähtöpaikalta, mutta ruunalla on niin kova kapasiteetti tähän tehtävään, ettei se saisi olla ainoastaan viisi prosenttia luotettu. Viimeksi hevonen starttasi vastaavista asemista, ja tehtävä meni liian tukalaksi, vaikka valjakko kehittikin hienon loppuvedon. Sama vaara on olemassa tälläkin kertaa, mutta peliosuus kattaa riskit.

Vihjesysteemi

10 Thai Sansa (1,8)

6 Laiza Westwood (2,8)

4,5,3,2,10,8 (6,7)

6,10,9,7,3 (1,4)

9,8,4,13 (3,1)

7,11,8,2 (10,4)

3,2,1,4,7,8 (5,6)

1,11,2 (10,4)

8640 riviä - 259,20 euroa

