Viikonlopun ravit: Raviviikko huipentuu Etelä-Savoon - Ruotsissa on myös suomalaismielenkiintoa Vuoden toinen raviviikko on päättymäisillään. Lauantain Kavioliiga-ravit ajetaan Mikkelissä. Ruotsissa viikon pääpelin areenana toimii Kalmar.

Jaa artikkeli

Kuninkuuskävijä Herra Heinämies on kylmäveristen ykkössarjan suosikki Mikkelissä. Santtu Raitala ohjastaa hevosta. Kuva: Terhi Piispa-Helisten

MT Hevoset | Ravit 13:30 Toni Sarkama

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

Perjantai 13. tammikuuta

Pahamaineinen perjantai 13. päivä näyttäytyi ikävästi suomalaiselle raviurheilulle jo torstain puolella, kun kotimaan ainoat ravit Turussa peruttiin keliolosuhteiden johdosta. Näin ollen Suomessa ei ravata perjantaina.

Katseet kääntyvät Ruotsin Toto64-kierrokselle, joka ravataan suomalaisittain ilahduttavasti Bodenissa, missä riittää suomalaisväriä.

Avauskohteessa Jaakko Alamäellä on kaksi hevosta viivalla. Mika Forss ohjastaa Petri Salmelan tallin Fokus Brickiä. Kaksikolla on myös useampi rauta tulessa illan Toto64-kierroksella. Timo Väisänen tuo Northern Lightsin toiseen 64-kohteeseen. Petteri Joki ohjastaa.

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

Mari Niemelällä, Sari Parviaisella ja Petteri Joelta löytyy myös edustusta. Heidän suojattejaan nähdään kolmannessa kohteessa.

Loppukohteissa on myös Samu Sundqvistin, Ari Aatsingin, Jonna-Jasmiina Sarkkisen, Sari Jauhojärven ja Hannu Saloniemen hevosia viivalla.

Tototalk-lähetys tänään poikkeuksellisesti kello 20.00-22.30. Studiossa ovat Toni Sarkama ja Toni Niemistö.

Lauantai 14. tammikuuta

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

Kotimaan Toto75-peli ratkaistaan Mikkelissä. Kylmäveristen ykkössarja ajetaan neljäntenä kohteena. Siinä Herra Heinämies pyrkii jatkamaan Toto75-voittojen tiellä. Hevosen tuorein startti on Kuopion Toto75-kierrokselta. Vastassa ovat Kartier, Koskelan Akseli ja Morison.

Kierros huipentuu lämminveristen niin sanottuun spårtrappa-lähtöön, johon osallistuu 13 hevosta. Sarjamääritys on vähintään 80 000 euroa ja lähtöradat menevät voittosumman mukaan. Takarivin Com Milton kohtaa Anne Kankaan kaksikon Credit To Loven ja Quite A Loverin.

Mikkelin ravit alkavat kello 13. Toto75-pelin jättöaika päättyy kello 14.45.

Ruotsissa ajetaan Kalmarin kaviouralla. Nina Pettersson-Perklén vie kolme hevosta iltapäivän raveihin Piccadillyn jäätyä pois. Knows Ares juoksee ravien ensimmäisessä lähdössä, joka on montélähtö. Got to Goo juoksee Toto75-pelin toisessa kohteessa, joka on Klass II -lähtö. Hannu Torvinen ohjastaa ruunaa. Kolmas kortti on tuore Diamantstoet-finaalin kakkonen Icecream In, joka yrittää uutta finaalipaikkaa tällä kertaa takamatkalta.

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

Kalmarin Toto75-kierros starttaa kello 17.20.

Sunnuntai 15. tammikuuta

Kotimaan ainoat kilpailut ajetaan Oulun Äimärautiolla. Iltapäivä sisältää kymmenen ravilähtöä. Päivän pääpeli on Toto4, joka alkaa ravien neljännestä lähdöstä. Sharp Dressed Man palaa avauskohteessa pitkältä tauolta. Sen nykyvireen testaavat Dawin P. ja Outfield Kelly.

Kylmäveriset ravaavat tasoitusajona kolmen paalun voimin. Lähtö on rajattu enintään 19 000 euroa ansainneille.

Kolmannen kohteen suosikki on kahden voiton putkessa ravaava Young Hope. Kari Alapekkala ohjastaa Teija Särkelän valmentamaa tammaa. Vastassa on Heide K.

Päätöskohteesta löytyy iltapäivän todennäköisin voittaja. Hurjassa voittoputkessa kilpaileva Torrent d’Inverne starttaa takarivistä matkaan, mutta sekin on ainoastaan hidaste.

Oulun ravit alkavat kello 13. Toto4-peli starttaa kello 14.10.

Grand Slam Toto75-peli ratkaistaan Rommessa. Matti Nisosen valmentama ja Mika Forssin ajama Djokovic on avainroolissa avauskohteessa. Kierroksella nähdään myös Katja Melkon, Petri Salmelan ja Jonna Irrin valmentamia hevosia.

GS75-pelin jättöaika päättyy kello 16.