Pärjäisinkö halvalla pikkusahalla? Tärkeintä on ymmärtää, mihin sen tehot eivät riitä
Rankasaha. Pihasaha. Mökkisaha. Harrastesaha. Pikkusaha. Kevytsaha. Mutta saako niillä mitään aikaan?
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- Harrastesahat ovat kevyitä ja pienitehoisia sahoja pienten puiden kaatoon, karsintaan ja polttopuiden tekoon. Aarteen kokeilussa teho riitti pikkutöihin, mutta suuret rungot ja vaativa käyttö vaativat tukkisahan tai ammattisahan. Echo CS-2511 WES ja Stihl MS 194 C-E olivat kokeilun kevyimmät sahat, kun taas Husqvarna 135 Mark II ja Solo by AL-KO 6240 edustivat edullisempaa päätä.
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