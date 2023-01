Päivän ravit: Stop The Press on pysäyttämätön Vermossa Keskiviikkona ravataan maan pääradalla Vermossa. Ravi-ilta käsittää kymmenen lähtöä.

Tapio Perttusella on useampi hyvä menestyssauma Vermon Toto65-kierroksella. Kuva: Elina Paavola

MT Hevoset | Ravit 09:39 Toni Sarkama

Toto65-pelin avauskohde on lämminveristen jaettava sarja. Tapio Mäki-Tulokkaan tallin Rahajamatch on pelisuosikki. Vastassa ovat tallikaveri Leemark’s Ghost ja Fazimo.

Toisessa kohteessa Elan jahtaa jo viidettä peräkkäistä voittoaan. Sillä on alla reilun kuukauden mittainen starttiväli. Pahin vastustaja on Rallin Muisto.

Kolmannessa kohteessa on avainroolissa Eventful Swamp, joka starttaa ykkösradalta. Ruunalla palaa tähän kuukauden mittaiselta tauolta.

Neljännessä kohteessa maksetaan illan suurin ykköspalkinto. Se on Tuplaa voittosumma -lähtö enintään 4000 euroa ansainneille. Ykköspalkintokin on luonnollisesti 4000 euroa. She’s A Jedi palasi voittovireessä pitkältä tauolta. Tamma jahtaa jo kolmatta peräkkäistä voittoaan.

Hienon debyyttistartin uudessa kotimaassaan tehnyt Global Beware on vakava voitontavoittelija kasiradasta huolimatta. Tasaisessa lähdössä voitosta vääntävät myös Exuberance, Time Match, Way To Go ja The Dude.

Päätöskohteen suuri suosikki on tappioton Stop The Press. Tapio Perttusen valmennettava on kilpaillut edellisen kerran lokakuussa.

Vermon ravit alkavat kello 18. Toto65-peli starttaa kello 19.10.

Ruotsin Toto86-peli ajetaan Solvallassa ja Bergsåkerissa. Daniel Wäjersten on pääpelin avainhenkilö Bergsåkerin kohdelähdöissä. Suomalaittain seuratuin hevonen on Katja Melkon tallin Derby-finalisti Love Eagle, joka palaa radoille puolen vuoden tauolta.

Toto86-peli alkaa kello 21.30.