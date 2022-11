Ravivihje: Ideavarmalla Toto86-pelin pottijahtiin Keskiviikon Toto86-peli ratkaistaan tuttuun tapaan Xpress-muodossa. Peliaika päättyy kello 21.30.

Jaa

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

Toto86-peli ratkaistaan tällä kertaa kuitenkin poikkeuksellisesti kahden maan pääradalla, kun rataparina on Ruotsin päärata Solvalla ja Norjan päärata Bjerke.

Norjan kohdelähdöt tuovat oman mausteensa peliin, vaikka yhdessä kohdelähdössä onkin kierroksen pelipankki Fakserling, joka kelpaa vihjesysteemin toiseksi tukipilariksi. Kierroksella on monta hyvää yllätyshakua. Vihjesysteemiin elävyyttä tuo toinen varmoista, joka on kirjoitushetkellä vasta oman kohteensa kolmossuosikki.

Päivän varma

Fakserling (T86-3) on voittanut keulapaikalta viime kilpailunsa Bjerkessä, Jalsbergissä ja Klosterskogenissa. Toissa kerralla hevonen joutui suursuosikkina jopa tiukille voiton suhteen, mutta viimeksi Klosterskogenissa se voitti todella varmoin ottein. Nelivuotias aloittelija on starttimääränsä nähden oikein varma menijä, joka vielä käynnistyy voltista terävästi liikkeelle. Koko matkan johto vaikuttaa hyvin todennäköiseltä tapaukselta.

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

Päivän ideavarma

Gendry (T86-6) on jäänyt oudon vähäiselle huomiolle aloittelijoiden lähdössä. Lähtö ei ole tammalle todellakaan kovimmasta päästä. Kolmevuotias on tehnyt viime startissaan kelvollista jälkeä ja uran avausvoitto saattaa hyvinkin olla tosiasia. Toissa kerralla hevonen oli raskaissa olosuhteissa hyvä johtavan rinnalta. Viimeksi Solvallassa hevonen aloitti toista rataa pitkin ilman vetoapua. Lopulta valjakko jatkoi toisessa parissa ulkona, minne se jäi lopussa voimissaan pussiin. Hyvältä lähtöpaikalta juoksu onnistunee monella tapaa.

Päivän ideamerkit

Maybe Maven (T86-7) on neljä prosenttia pelattuna hyvä merkki Toto86-kupongille. Toissa kerralla tamma oli voimat tallella pussissa Bjerkessä. Viimeksi se teki hienon kirin kolmannesta ulkoa ehtien voittoon. Tamma arvottiin hyvälle lähtöpaikalle, mistä se on yllätysvalmis.

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

L.L.Labero (T86-8) on jäänyt liian pelaamattomaksi päätöskohteessa. Kuusivuotias ruuna on kilpaillut hyvätasoisissa V75-sarjoissa ja menestynyt sielläkin ihan hyvin. Tauolta hevosen nykyvire on toki arvoitus, eikä lähtöpaikka ole helppo, mutta viidellä prosentilla ruuna on ilman muuta lappukamaa.

Vihjesysteemi

1,2,6 (4,5)

1,11,7 (8,5)

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

2 Fakserling (13,1)

2,9,8,6,5 (1,7)

5,3,2,9,6 (1,8)

3 Gendry (5,1)

1,2,4,10,5,7,6,9 (3,11)

2,1,12 (15,3)

5400 riviä - 162 euroa

Voit kopioida vihjesysteemin Veikkauksen palveluun tästä