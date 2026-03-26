Päivän ravit: Einari Vidgrén oy:n huippumenijä avaa kautensaSuomessa ravitorstait loistavat vielä tässä vaiheessa kevättalvea poissaolollaan. Ruotsista ja Ranskasta löytyy tarjontaa koko päiväksi, ja Ruotsissa nähdään pari todella mielenkiintoista kauden avausta.
Iltapäivä alkaa Gävlen lounasraveilla, joiden ensimmäinen lähtö juostaan kello 13.20 Suomen aikaa. Iltapäivän raveissa on parikin suomalaisittain mielenkiintoista tapausta.
Ravien avauslähdössä kilpailee Einari Vidgrén oy:n omistama Fine Manners, jolla on seitsenvuotiaaksi hevoseksi aivan poikkeukselliset tilastot. Ruuna on startannut 17 kertaa, joista se on voittanut 14 lähtöä. Mattias Djusen valmennettava on lisäksi sjioittunut kolme kertaa kakkoseksi.
Fine Manners on päässyt starttaamaan urallaan todella vähän. Torstaipäivän startti on hevoselle tämän kauden avaus. Hurjaluokkaisen ruunan suoritus on urheilullisesti katsottuna mielenkiintoinen avaus ravipäivään. Fine Mannersin vakikuski Magnus A Djuse vastaa ohjastuksesta.
Isto Kuisma tekee loppuviikosta kilpailureissun Ruotsiin. Kouvolan Pilkanmaalla vaikuttava valmentaja on ilmoittanut Gävleen Macarena Sisun sekä Stoneisle Uniquen. Perjantaina Rommessa viivalla on Indigo Sisu.
Ranskan pääravit juostaan tänään Toulousessa. Kello 17.45 alkavia raveja seurataan myös TotoTV:n studiossa.
Illaksi palataan takaisin Ruotsiin. Åbyssä ravataan kymmenen lähtöä alkaen kello 19.20.
Toto64-pelin pääkohteessa kannattaa kiinnittää huomiota Florenzoon. Nelivuotiaaksi kääntynyt Onkel Invest oy:n omistama ruuna kilpaili viimeksi syksyllä Ruotsin Kriteriumin karsinnoissa.
Florenzon kolmivuotiskausi jäi piippuun, mutta kapasiteetista saatiin jo viitteitä. Maria Törnqvistin treenattavalla on ollut tallikommentin perusteella hyvä talvi, joten ruuna on oletettavasti mennyt eteenpäin viime kaudesta.
