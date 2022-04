Ravivihje: L.Q.Widde jatkaa voittoputkeaan Rommen pääsiäisraveissa - jackpot-rahaa jaossa vajaa 1,4 miljoonaa euroa Ruotsin Toto75-maratoni huipentuu pääsiäissunnuntain Toto75-raveihin Rommessa. Peliaika päättyy kello 17.20.

Jaa

Borlängessä sijaitsevalla Rommen raviradalla ajetaan yksi vuoden päätapahtumista pääsiäissunnuntaina.

MT Hevoset | Ravivihjeet 12:29 Toni Sarkama

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

Kierros vaikuttaa etukäteen katsottuna aika selväpiirteiseltä ja varmavaihtoehtoja on tarjolla moneen makuun. Kierroksen pelipankki on ansaitusti neljännen kohteen kylmäverilahjakkuus L.Q.Widde, joka jahtaa jo viidettä peräkkäistä voittoaan.

Sunnuntain herkkupala on kolmantena Toto75-kohteena ravattava Paralympiatravet-karsintalähtö avoimen tason lämminverisille. Voittajalle on luvassa suora kutsu 7. toukokuuta ravattavaan finaalilähtöön.

Päivän varmat

L.Q.Widde (T75-4) on hyvä tukipilari sunnuntain Toto75-kierrokselle. Jörgen Westholmin suojatti ei ole vielä urallaan erehtynyt 14:ään kilpailuun pois kahden parhaan joukosta. Uran 14 kilpailua käsittää 12 voittoa ja kaksi kakkossijaa. Paalulta heti porukan komentoonsa ottava ruuna pystyy menemään matalan 25-tuloksen, jolloin takamatkalaiset ovat vaikeuksissa, vaikkakin kengittä hyvin kilpailevalta Norrlands Scotilta löytyykin terävä loppuveto.

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

L.Q.Widde on ottanut jokaisen viime voitoistaan keulapaikalta ja sieltä ruuna on myös tällä kertaa hyvin liki. Hevoselta otettiin viimeksi Momarkenissa ensimmäistä kertaa kaikki kengät pois. Tuo balanssi toimi hevoselle hyvin ja ruuna jatkaa ilman kaikkia kenkiä myös Rommessa.

Epimetheus (T75-6) on tasaiseen pronssidivariin selkeä varmavaihtoehto ja tällä kertaa se toimii vihjesysteemin toisena varmana. Kovissa nelivuotislähdöissä kovuutta saanut ori väläytteli kykyjään varsinkin loppukauden Breeders Crown’issa, missä hevonen teki häikäisevän esityksen välierässä. Siinä hevonen kiri terävästi Önas Princen voittamassa lähdössä 10,6-vauhtia viimeisen tuhannen ehtien kolmanneksi. Finaalissa hevonen oli takajoukoista liian vaikean tehtävän edessä, mutta oli kokonaisuutena oikein positiivinen.

Viisivuotiskausi alkoi hienolla voitolla keulapaikalta. Tuo startti palveli varmasti hyvin sunnuntain kilpailua. Ori osaa lähteä ihan reippaasti liikkeelle, mutta keulaan pääsy ei ole todellakaan mikään varma asia. Ori on kuitenkin monipuolinen hevonen ja ohjastaja Örjan Kihlströmillä on valttikortit käsissään ajaa lähtö monellakin eri tapaa. Vain 25 prosenttia luotettuna hevonen on loistovarma kierrokselle.

Päivän ideamerkki

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

Modern Times (T75-2) on jäänyt takamatkalta aivan liian vähäiselle huomiolle. Kovaa luokkaa viime kaudella osoittanut tamma lunasti jopa Breeders Crown’in välierästä paikan finaaliin, missä tamma sijoittui neljänneksi. Kausi päättyi heikompaan starttiin, jonka jälkeen tamma jäi yli neljän kuukauden mittaiselle tauolle. Kausiavauksessa tamma oli ihan positiivinen kirittyään haastavista asemista neljänneksi. Viimeisen tuhannen hevonen tuli 10,8-vauhtia. Seitsemällä prosentilla tamma kelpaa loistavasti mukaan peleihin.

Vihjesysteemi

2,7,5,1,3,6,10,4 (12,11)

1,11,7 (2,13)

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

6,5,9,2 (12,4)

3 L.Q.Widde (13,14)

4,9,5,12,1,10,11 (3,6)

4 Epimetheus (3,8)

6,8,12 (4,7)

2016 riviä - 100,80 euroa

Voit kopioida vihjesysteemin Veikkauksen palveluun tästä