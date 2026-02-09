Päivän ravit: Huippumenijöitä JokimaallaMaanantaina Jokimaan iltaravit käydään läpi euronelkun merkeissä. Mantorpissa nautitaan napakasta jackpotista.
Jokimaalla ravataan kaikkiaan kahdeksan lähdön verran. Euronelkku säästetään ravien neljälle viimeiselle lähdölle.
Lahden kisoihin on saatu muutamia laatuhevosia, joita kelpaa ihailla myös urheilullisessa mielessä. Avauskohteen suursuosikki Time for Me to Fly ei ole talven aikana huteja tehnyt.
Kaksi viikkoa sitten Tapio Mäki-Tulokkaan treenattava voitti eleettömästi johtavan rinnalta. Nyt tarjolla voisi olla jo keulaakin, mutta Santtu Raitalalla on pelikirjassaan kaikki vaihtoehdot. Huippukuntoinen ruuna pystyy toteuttamaan kaikkia taktiikoita menestyksellä.
Lämminveristen kovimmassa sarjassa Matias Salon tallista kilpaileva Popeye Tooma on monen kuitin tukipilari. Hevonen on voittanut kaikki kolme Suomen starttiaan. Killerillä ruuna otti keulavoiton, ja vastasi Com Miltonin hyökkäykseen helpon tuntuisesti. Santtu Raitalalla on tässäkin lähdössä loistosaumat menestykseen.
Kylmäveristen kovin sarja on niin hyvätasoinen, että se muistuttaa jo lauantailähtöä. Pitkältä tauolta palaava Kuuselan Winneri yrittää 40 metrin etumatkan turvin karkuun mm. Havglimtiltä, Elanilta ja Tuuskaselta.
Jokimaan ravit alkavat kello 18.20. Euronelkun pariin päästään kello 19.55.
Jokimaalla ei ehditä vielä lopettelemaan, kun Mantorp aloittaa Toto64-pelinsä. Lähes 194 000 euron jackpotilla peli onkin tavallista mielenkiintoisempi arjen sulostuttaja.
Mantorpissa on myös suomalaisia kiinnostavia kilpailijoita. Tuomas Pakkasen Ruotsin filiaalista starttaa Jopp, joka on alkuvuoden starteissaan löytänyt ravirytmin. Hyvässä kunnossa oleva ruuna tulee haastamaan lähdön suosikit.
Ruotsin tallinsa kesäksi tyhjentävän Hanna Lepistön käsistä T64-avaukseen osallistuva Kentucky Roses ei ole kilpaillut marraskuun jälkeen. Tuolloin tamma otti kaksi totosijaa. Maanantaina Kentucky Rosesin iskukyky on arvoitus.
Hanna Lähdekorven valmentama Con Padre osallistuu ennen Toto64-lähtöjä montélähtöön. Ratsaille hyppää Linnea Djupdahl, joka voitti Con Padrella edellisen lähdön tammikuussa Jägersrossa.
Mantorpin Toto64 alkaa kello 20.30.Artikkelin aiheet
- Osaston luetuimmat