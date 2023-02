Ravivihje: Parhaat paikalla hienoissa finaaleissa

Viime viikkojen menestyjät kokoontuvat divisioonafinaaleihin Teivoon. Taso on totta kai huikea ja kaikki T75-kohteiden voittajat palkitaan 10 000 euron ykköspalkinnolla. Keulasta on lyhin matka maaliin, ja sillä ajatuksella Knows Best, A Kind Of Magic ja Claude P.Hill valikoituivat mallisysteemin varmoiksi.