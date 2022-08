Ravivihje: Norjalainen hevonen juhlii Ruotsin Toto86-kierroksella Keskiviikon Xpress-kierroksen rataparina toimii Solvalla ja Åby. Toto86-pelin jättöaika päättyy kello 21.30.

Jaa

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

Kierros on vaikeustasoltaan haastava. Suuret kohdelähdöt yhdistettyinä ylipelattuihin suosikkeihin tekevät kierroksesta vaikean. Toto86-rivi maksanee suurta paperirahaa, mikäli vain rivin saa naarattua kiinni. Illan suurimmat suosikit ovat avauskohteen Calamari, kolmannen kohteen Betting Pacer ja neljännen kohteen Viking Brodde. Näistä ainoastaan viimeisin kelpaa varmaksi saakka. Viidennen kohteen suosikki Lozano Bokosta pelataan kokonaan ohi.

Illan urheilulliset ykköslähdöt ovat kuudennen kohteen Fillies and Mares -lähtö sekä päätöskohteen The Owners Trophy. Ensin mainitun ykköspalkinto on 125 000 kruunua ja jälkimmäisen lähdön 200 000 kruunua.

Päivän varmat

Viking Brodde (T86-4) on ansaitusti suuri suosikki, vaikka ruuna starttaakin takarivin lähtöpaikalta eikä taulussa näy yhtään voittoa. Pitkän tauon jälkeen neljä kertaa startannut hevonen on kohonnut hyvään vireeseen eikä juostava matkakaan tuota ongelmia. Viime startissa ori teki vahvan juoksun johtavan rinnalta Solvallan Jublileumspokalen-päivän pitkällä matkalla. Sijoitus maalissa oli kolmas. Timo Nurmoksen valmennettavalla on olemassa pieni laukkariski, mutta tuokin huomioon ottaen se on hyvä tukipilari vihjesysteemiin.

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

Amon Wise As (T86-7) saapuu Norjan puolelta Göteborgin tuntumaan Åbyn raviradalle. Kuusivuotias ori on kilpaillut tällä kaudella kymmenen kertaa voittaen niistä neljästi. Viimeisin voitto tuli toissa kerralla Norjan pääradalla Bjerkessä. Tuolloin hevonen jäi alussa hitaaksi sisäradalta juosten alun kolmannessa sisällä. Sieltä valjakko nosti toisen radan vetojuhdaksi ensimmäisellä takasuoralla. Ori oli lopulta täysin ylivoimainen. Viimeksi hevonen kiersi pitkään kolmatta rataa pitkin, kunnes se pääsi laskeutumaan toiselle ilman vetoapua. Amon Wise As teki jälleen kovan juoksun häviten vain niukasti. 34 prosenttia luotettu niukka suosikki on hyvä varma kierrokselle.

Päivän potinräjäyttäjä

Con Te Partiro (T86-2) on hyväluokkainen menijä tämän kertaiseenkin tehtävään ja se pääsee huippupaikalta matkaan verrattuna pahimpiin kilpakumppaneihin. Ruunan edellisestä startista on toki aikaa yli vuoden päivät, mutta eipä hevostakaan ole paljoa pelattu. Viisivuotias meni koelähdön muutama viikko sitten oikein hyvällä tyylillä ravaten täyden matkan aikaan 16,4. Ennen kaikkea hevosen olemus miellytti.

Vihjesysteemi

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

3,5,7,2 (1,4)

8,4 (11,7)

1,6,2,5,10,9 (3,7)

9 Viking Brodde (6,2)

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

6,4,11 (3,12)

10,13,2,1,5 (11,6)

1 Amon Wise As (11,4)

5,2,11,8,7,1 (9,13)

4320 riviä - 129,60 euroa

Voit kopioida vihjesysteemin Veikkauksen palveluun tästä