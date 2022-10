Päivän ravit: Uusi raviviikko alkaa napapiiriltä Raviviikko numero 41 polkaistaan käyntiin pohjoisessa. Rovaniemi isännöi maanantain kilpailutapahtumia.

Jaa

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

Maanantaina ravataan 11 lähdön kilpailutapahtuma Rovaniemen Mäntyvaarassa. Ravi-illan herkkupalat ovat Nordic divisioonalähdöt molemmille roduille.

Toto5-pelin avauskohde on lämminveristen Nordic Kyvyt Esiin -divisioona enintään 10 000 euroa tienanneille. Suosikin viittaa havitellaan Zetaimen ylle, joka starttaa matkaan sisäradan lähtöpaikalta.

Toinen kohde on kylmäveristen Nordic Kyvyt Esiin -divisioona enintään 10 000 euroa ansainneille. Hissun Kalle on piippuhyllyn paikasta huolimatta lähdön ennakkosuosikki.

Päätöskohteena ravattava lähtö on lämminveristen Nordic Haastajadivisioona. Sarjamääritys on enintään 40 000 euroa radoilta rahaa ravanneille. Takarivistä starttaava Torrent d’Inverne on suosikki. Kari Alapekkalan suojatti saapuu Rovaniemelle Oulun voitto alla.

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

Rovaniemen ravit alkavat kello 18. Toto5-peli starttaa kello 19.10.

Ruotsin puolella illan ykkösravit ajetaan Färjestadissa. Iltaa tähdittävät Breeders Crown -alkuerät. Timo Nurmoksen tallista löytyy edustusta. Hänen tallistaan starttaa muun muassa Oaks-kakkonen Aurelia Express.

Mikko Kivilän omistama ja kasvattama Bluehill’s Wind starttaa neljännessä Toto64-kohteessa. Tamma omaa menestyssaumat ikävästä paikasta huolimatta.

Toto64-peli alkaa kello 20.30.