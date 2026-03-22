Poniravivuoden parhaat saivat palkintonsa: Saphira ponitähtien talliin, Eerika Koskenvallan kädet täynnä kunniakirjojaVuoden 2025 parhaita poniraviurheilijoita juhlittiin lauantai-iltana Tampereen Teivossa.
Illan juhlituin ohjastaja oli viime vuonna viimeisen kautensa A-ponien lähdöissä ajanut Eerika Koskenvalta. Seinäjokelainen ajoi viime vuonna huimat 62 voittoa, ja hänet palkittiin sekä vuoden voittomäärästään, 200 voiton rajan saavuttamisesta urallaan, ikäluokkansa parhaana ohjastajana sekä Ponikypärät-ohjastajasarjan voittajana.
Gaalan haastattelussa Koskenvalta painotti lajin monipuolista merkitystä.
"Se on antanut ihan älyttömästi, olen saanut poniraviurheilusta oikeastaan kaikki elämäni parhaat asiat. Elämäni tärkeimmät ihmiset, ystävät ja yhteistyökumppanit. Kaikki hienot kokemukset ja opit, se on antanut ihan kaiken", Koskenvalta kuvaili.
Ponitähtien talliin nimettiin viimeiset kilpailunsa vuonna 2023 juossut Saphira. Urallaan 57 voittoa juossut tamma saavutti uransa aikana lukemattomia suurkilpailuvoittoja, muun muassa peräti seitsemän A-ponien montén Suomen mestaruutta.
Nuorisogaalassa palkitut
Vuoden 4-vuotias A-poni – Tuutu Lulla
Vuoden 4-vuotias B-poni – Mr. Brightside
Vuoden 5-vuotias A-poni – Lilli Puttinen
Vuoden 5-vuotias B-poni – Fabrizia Wee
Vuoden vanhempi A-poni – Stenbydal's Castilla
Vuoden vanhempi B-poni – Corall
Nopein Suomessa syntynyt A-poni – Pikku Humanteri
Nopein Suomessa syntynyt B-poni – Charizard
Vuoden P1-lisenssin haltija – Amanda Hänninen
Vuoden P2-lisenssin haltija – Isla Ruhkala
Vuoden P3-lisenssin haltija – Eerika Koskenvalta
Vuoden B-poniohjastaja – Sini Räisänen
Vuoden montéponi – Ekstrands Bärgarn
Vuoden montéohjastaja – Veera Ahlqvist
Vuoden A-ponikasvattaja – Krista Haataja
Vuoden B-ponikasvattaja – Mattilan perhe
Ponikypärät-kilpailusarjan voittaja A-ponit – Eerika Koskenvalta ja Wernexa
Ponikypärät-kilpailusarjan voittaja B-ponit – Sini Räisänen ja Mr. Brightside
Vuoden aktiiviohjaaja – Joanna Penttilä
Vuoden nuorisokerho – Teivon ravikoulu
Ponitaiturit-kilpailun voittajat – Teivon Taiturit
Vuoden sykähdyttävin hetki -yleisöäänestys – Stenbydal's Castillan ponikuningattaruus sekunnin kymmenyksen erolla
Vuoden poniravirata -yleisöäänestys – Teivon ravikeskus
Vuoden komeetta – Peter The Great
Kunniamaininta – Katja Blombergin ansioitunut työ nuorisotoiminnassa
Kunniamaininta– Eerika Koskenvallan ennätysvuosi viimeisenä ponivuotena
Kunniamaininta – Eerika Koskenvalta 200 voittoa poneilla
Kunniamaininta – Isla Ruhkalan suurkilpailutripla
Ponitähtien Talli – Saphira
