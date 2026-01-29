Pauli Raivio kiittää suomalaista terveydenhuoltoa: "Kaikki sujui nopeasti ja ammattimaisesti” Pauli Raivio on joutunut sairauslomalle. Valmentajan viimeisin menestyshevonen Vale-Elli on vaihtamassa valmentajaa sairausloman ajaksi.

Jaa Kuuntele

Pauli Raivio on yksi viime vuosien menestyneimmistä suomenhevosvalmentajista. Kuva: Elina Paavola

MT Hevoset | Ravit Kaj Närhinen

Hankasalmella vaikuttavalla suomenhevosvalmentaja Pauli Raiviolla diagnosoitiin maanantaina aivoverenvuoto. Raiviolla oli ollut jo jonkin aikaa ongelmia vasemman jalan ja käden liikeradoissa.

”Mutta eihän suomalainen mies ensimmäisenä lähde lääkäriin. Olin kyllä tälle viikolle varannut lääkärinajan. Maanantaina vointi kuitenkin heikkeni ja terveyskeskuksesta minut vietiinkin ambulanssilla Jyväskylän keskussairaalaan”, Pauli Raivio aloittaa kertaamaan alkuviikon tapahtumia.

Jyväskylässä tehdyissä tutkimuksissa Raiviolla todettiin verenvuoto aivojen pinnalla.

”Siitä sitten minut vietiinkin Kuopioon pikahälytyksellä. Silloin miehen mieli oli matalalla, ja oli iso kaipuu perheen luokse.”

Kuopiossa tehty operaatio onnistui hyvin ja Pauli Raivio pääsi kotiin keskiviikkona. Suomalainen terveydenhuolto saa suuret kiitokset Raiviolta.

”Meillä on todella ensiluokkainen terveydenhuolto Suomessa. Ei voi muuta sanoa. Olen todella kiitollinen saamastani avusta. Kaikki sujui todella nopeasti ja ammattimaisesti.”

Pauli Raivio on vähintään kuukauden verran sivussa hevosten valmentamisesta ja tallitöistä. Vetovastuun arjen pyörittämisestä otti tytär Laura Raivio.

Raivion tallilla on tällä hetkellä viisi hevosta. Valmennettavista ainakin Vale-Elli ja Vioriina vaihtavat valmentajaa lähiaikoina.

Pauli ja Laura Raivio juhlimassa Vale-Ellin pikkukunkun voittoa Killerin toissa vuoden Kuninkuusraveissa. Mukana myös Lauran puoliso Antti-Heikki Puttonen. Kuva: Terhi Piispa-Helisten

”Laura on hoitovapaalla, niin hän ehtii hoitaa tallihommat. Hevoset saavat lähipäivät kävellä kävelytyskoneessa valmentamisen sijasta. Hevosten ajoon on kyllä tullut jo avuntarjouksia. Se lämmittää mieltä”, Pauli Raivio kiittelee.

Ikäluokkansa kärkihevosiin kuulunut Vale-Elli ei ole kilpaillut toissa vuoden kolmostilaan päättyneen Derbyn finaalin jälkeen. Pauli Raivion mukaan Vale-Ellin talvivalmennus oli hyvässä vaiheessa ennen valmentajan sairastumista.

”Vale-Elli on sen verran virkeä kaveri ajaa, että ihan joka paikkaan sitä ei voi viedä valmennukseen. Eiköhän Vale-Ellin väliaikainen valmennuspaikka selvinne kohtapuolin.”

Viime vuonna 65 vuotta täyttänyt Raivio suhtautuu rauhallisesti tilanteeseen.

”Minulla oli onnea matkassa. Aivoverenvuoto ei ollut ehtinyt levitä kovin laajalle. Voimat ovat palanneet vasemmalle puolelle kroppaa oikein hyvin. Olen myös käynyt ulkoilemassa jo kotiin tultuani. Kuukauden kuluttua saan omien tuntemusten mukaan alkaa tehdä töitä hevosten kanssa taas.”

Raivio on vähentänyt viime vuosina hevosmääräänsä huomattavasti. Valmentaja uskoo hevosmäärän edelleen vähentyvän kesän aikana.

”En minä missään nimessä ole lopettamassa tallin pitoa. Toiveissa olisi jatkaa vielä useampi vuosi pienimuotoisesti hevoshommaa. Antaa asioiden mennä omalla painollaan hevosten suhteen.”

Vaikka Raivio on menestynyt viime vuosikymmeninä hienosti ravivalmentajana, muistuttaa hän elämässä olevan paljon muutakin kuin hevoset ja raviurheilu.

”Lauran lapset tulivat äsken äitinsä matkassa meille. Isoisän pitää nyt lähteä rakentamaan legoja vanhemman pojan kanssa”, päättää Pauli Raivio lämpimästi.