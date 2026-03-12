Ravilegenda vaikeuksissa ympäristöviranomaisten kanssa Stefan Melander ei ympäristölupaviranomaisten mukaan saa kastella valmennuspaikkojaan kesäkuukausina. Menestysvalmentaja harkitsee valmennustoimintansa lopettamista.

Stefan Melander on joutunut kahnaukseen viranomaisten kanssa. Kuva: Ville Toivonen

Kaj Närhinen

Ruotsin kautta aikojen menestyneimpiin ravivalmentajiin lukeutuvan Stefan Melanderin valmennustoiminnan jatko on uhattuna.

Valmentaja on ajautunut ympäristöviranomaisten kanssa kiistaan liittyen veden käyttöön valmennuspaikkojen kasteluun.

Tukholman länsipuolella Enköpingissä hevosiaan valmentava Melander on käyttänyt valmennuspaikkojensa kasteluun omien maidensa läpi kulkevasta purosta nostettua vettä.

Helmikuussa 2025 Enköpingsposten kertoi artikkelissaan Uppsalan lääninhallituksen kieltäneen vedenoton purosta toukokuun alusta syyskuun loppuun. Lääninhallitus perusteli vedenkäyttökieltoa luonnon monimuotoisuuden turvaamisella. Kesäkuukausina puron vesimäärä laskee lääninhallituksen mukaan hälyttävän alhaiselle tasolle.

Stefan Melander ei ollut samoilla linjoilla lääninhallituksen kanssa. Valmentaja kertoi valittavansa tuomiosta hallinto-oikeuteen. Valmentaja painotti ottaneensa vesinäytteitä lääninhallituksen kehotuksesta jo vuodesta 2020.

”Olen asunut tilalla jo 40 vuotta. Veden riittävyydessä ei ole ollut ongelmia kertaakaan. Vedenkäyttökielto tuli minulle yllätyksenä”, Stefan Melander totesi Enköpingspostenille.

Melanderin valitus hylättiin hallinto-oikeudessa viime syksynä. Valmentaja totesi tuolloin Aftonbladetille suurella todennäköisyydellä lopettavansa ravivalmentajana, mikäli vedenkäyttöasiaan ei tule muutosta.

”Tilallamme pölyää todella paljon kesäisin. Ilman kastelua hevosten hengitystiet kärsivät. Minulla oli valitukseni liitteenä Ruotsin taitavimman hengitystieongelmiin keskittyneen eläinlääkärin Anders Ekfalkin lausunto. Sekään ei auttanut pyörtämään lääninhallituksen päätöstä”, Stefan Melander toteaa Aftonbladetille.

Örjan Kihlströmin ohjastama Nuncio voitti vuoden 2016 Elitloppetin. Kuva: Anu Leppänen

Vedenkäyttöasiassa ei ole tapahtunut talven aikana muutosta. Stefan Melander kertoi Aftonbladetille kuluvalla viikolla tilanteen olevan ennallaan. Valmennustoiminnan lopettaminen perinteikkäällä tilalla on yksi mahdollisuuksista.

”Jos tulee oikein sateinen kesä, voin valmentaa hevosia täällä normaalisti. Mutta lopetan hevosten valmentamisen, mikäli valmennusolosuhteet muuttuvat todella huonoiksi vedenkäyttökiellon johdosta.”

Stefan Melander on myös merkittävä hevoskasvattaja. Svensk Travsportin tilastoissa Melanderilla on yli 700 rekisteröityä kasvattia. Viime vuonna varsoja syntyi reilut 40. Menestysvalmentaja toivoo viimeiseen asti päätöksen muuttamista.

”Jos jostakin löytyisi virkamies, joka tulisi katsomaan päivittäistä toimintaamme, asia olisi paljon helpompi selvittää asianosaisille.”

Melander painottaa hevosten hyvinvoinnin olevan hänelle ykkösasia. Samalla hän muistuttaa muiden valmentajien ja raviratojen saavan kastella valmennuspaikkojaan vapaasti.

”Ilman valmennuspaikkojen kastelua, hevoset eivät voi hyvin. Miksi minulta kielletään sellainen, mikä on kaikille muille sallittua”, Stefan Melander kysyy.

Melander on saavuttanut valmentajana yli 2000 voittoa.

Hän on Jimmy Takterin ohella ainoa valmentaja, joka on voittanut ravimaailman kolme suurta klassikkokisaa eli Yhdysvalloissa ajettavan The Hambletonianin, Ruotsin Elitloppetin ja Ranskan Prix d’Ameriquen.