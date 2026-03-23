Päivän ravit: Seinäjoella tarjolla todellista huippu-urheilua Seinäjoen maanantai-illassa on todellista kevään tuntua, kun radalla nähdään monta huippuhevosta. Illan odotetuinta antia ovat Overhead Panelin ja Combat Fighterin kohtaaminen sekä Suven Sametin kauden avauskisa.

Supertamma Suven Sametti aloittaa yhdeksännen kilpailukautensa. Kuva: Terhi Piispa-Helisten

Ville Toivonen

Ranskassa talven aikana mukavasti menestynyt Combat Fighter aloittaa kevään kilpailurutistuksensa Seinäjoen viidennessä lähdössä. Antti Ojanperän valmennettava ei pääse helpolla, sillä 20 metriä edeltä pakoon pyrkii Overhead Panel.

Mari Leinosen valmentama Overhead Panel on sarjojensa mielenkiintoisimpia hevosia Suomessa. Overhead Panel aloitti viisivuotiskautensa Bodenissa kirivoitolla. Tuukka Varis pääsi Overhead Panelilla johtavan takaa kolmannelle radalle vasta maalisuoran puolivälissä, mutta räväkkä rytminvaihdos riitti voittoon.

Maanantaina matkana on 2600 metriä.

Seitsemännessä lähdössä katseen kiinnittyvät 11-vuotiskautensa aloittavaan Suven Samettiin. Kaikkien aikojen eniten ansainnut suomenhevostamma treenaa Tapio Perttusen mukaan hyvin.

Kolmesti ravikuningattareksi ravanneen Suven Sametin viime startit ovat Oulun kuningatarkisasta, jossa Suven Sametti oli kolmas. Tammalla olisi ajettu kilpaa vielä syksyn aikana, mutta sarjat, joihin se ilmoitettiin, peruttiin hevospulan takia.

Ruotsissa ravataan Uumajassa. Listoilla ei tällä kertaa ole Suomesta tulevia hevosia, mutta Ruotsissa vaikuttavat suomalaisraviurheilijat ovat tutun suuressa roolissa. Kotiradan Jonna Irrillä on viivalla peräti 12 hevosta totolähdöissä ja vielä kaksi koelähdössä.