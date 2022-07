Ruotsin Toto75-karonkka: Milligan’s School hurmasi Axevallassa Lauantain Toto75-kierros ratkaistiin Axevallassa, missä vietetään perinteistä Stochampionatet-viikonvaihdetta. Lauantain ravipäivä huipentui lämminveristen kultadivisioonaan.

1. Milligan’s School

Kultadivisioonassa suurena suosikkina starttasi Reijo Liljendahlin valmentama Admiral As, joka juoksi alkumatkan parijonossa neljäntenä, mistä Örjan Kihlström ajoi matkalla eteenpäin keulahevosen rinnalle. Tuo keulahevonen oli Milligan’s School, joka haki ensimmäisessä kaarteessa tuon paikan Husse Bokolta. Tahti oli tasaisen reipasta. Loppukurvissa Milligan’s School yritti karistaa suosikkia kupeeltaan, missä Mats E Djuse myös onnistui. Milligan’s School voitti viimevuotiseen tapaan hurjalla voittotuloksella 11,5, mikä on todella kovaa valuuttaa keskipitkällä matkalla. Stefan Melander valmentaa ja Stall T.Z. omistaa. Admiral As oli maalissa toinen.

2. Unico Broline

Toto75-kierros käynnistyi hienolla kotivoitolla. Sofia Aronssonin valmentama Unico Broline löi itsensä isosti läpi 75-tasolla tänä keväänä, milloin ruuna näytti olevansa kovimpiin tehtäviin. Voittosumman puolesta hevonen saa kilpailla kuitenkin vielä hopeadivisioonassa. Lauantain startti oli hevoselle toinen pienen tauon jälkeen ja Axevallassa nähtiinkin terävämpi ruuna. Mats E Djuse heitti suojattinsa kiriin neljännestä ulkoa viimeisellä takasuoralla, mistä hevonen kehitti hienon loppuvedon. Stall Sofia Aronsson AB omistaa hevosen.

3. Santos de Castella

Pronssidivisioonassa nähtiin tyylikäs keulasoolo, mistä vastasivat Santos de Castella ja Jörgen Westholm. Nelosradalta terävästi käynnistynyt ruuna pääsi ohi pelisuosikki L.L.Royalista. Sen jälkeen Westholm ajoi määrätietoisesti keulapaikalta saaden hiljentää vauhtia 10-vauhtisen avauspuolikkaan jälkeen. L.L.Royal taivalsi lopulta johtavan rinnalla. Loppukaarteessa Jörgen Westholm antoi suojatilleen menoluvan ja kakkossuosikki pakeni omille teilleen. Timo Nurmoksen tallin Aragorn As kiri hyvällä loppuvedolla toiseksi. Team Westholm AB, m fl omistavat hevosen. Westholm on myös hevosen valmentaja.