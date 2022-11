Viikonlopun ravit: Varsakunkku-finaali huipentaa raviviikon kotimaassa Lauantain Kavioliiga-ravit ajetaan Seinäjoella. Ruotsin viikon päätapahtuma ajetaan Jägersrossa.

Jaa

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

Perjantai 18. marraskuuta

Kotimaassa ravataan Toto5-ravit Turun Metsämäessä. Ilta pitää sisällään yhdeksän lähtöä, joista kuusi on Voimaeläin Cup -karsintoja. Lähdöt ravataan tasoitusajoina. Toto5-pelin avauskohde on lämminveristen Voimaeläin Cup -karsinta. Suosikki on kahdella voitolla kotimaassa aloittanut Lukaku di Quattro. Vastaan asettuvat Full Picture ja Celsius Evo.

Toinen kohde on puolestaan kylmäveristen karsintalähtö. Siinä iskevät yhteen Ainon Aaria, Varjosi ja Elevis. Kolmannessa karsintalähdössä Tuiskuta kohtaa Renum Helgan.

Neljäs Toto5-kohde on lämminveristen karsinta enintään 25 000 euroa tienanneille. Mr Reddington kohtaa Explosive Secretin ja Strong Caviarin.

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

Toto5-pelin päätöksessä Tuurin Tuli on suosikki. Se saa vastaansa Metku Maikin ja Pikku Moskiiton.

Ravien päätöslähdössä, joka on myös Voimaeläin Cup -karsinta, kohtaavat Breakwater, Mico Mick ja Some Adolf.

Turun ravit alkavat kello 18. Toto5-peli starttaa kello 19.10.

Tototalk-lähetys kello 18.00-22.30. Studiossa ovat Tommi Kela ja Toni Sarkama.

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

Ruotsin Toto64-peli ratkaistaan Xpress-muodossa. Rataparina on Romme ja Uumaja. Suomalaisväriä tuo Jonny Länsimäen Peggy Gou, joka starttaa neljännessä kohteessa. Tuo lähtö ajetaan Uumajassa.

Toto64-peli starttaa kello 21.30.

Lauantai 19. marraskuuta

Viikon pääravit ajetaan lakeuksilla. Seinäjoen Toto75-ravit pitävät sisällään 12 lähtöä. Iltapäivä on todellista tykitystä. Iltapäivä pitää sisällään nelivuotiaiden suomenhevosten Varsakunkku-finaalin 20 000 euron ykköspalkinnolla, kahdeksan lämminveristen Kasvattajakruunu-välierää ja Nordic divisioonafinaalit päälle.

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

Ensin mainitussa suurkilpailussa Hentun Liisa hakee revanssia Kriterium-finaalin epäonnistumiselle. Vastaan asettuvat Kriterium-kakkonen ja -kolmonen Huisi Hippu sekä Rekilammen Sauli. Tammoille on tarjolla 10 prosentin extrapalkinto.

Kolmevuotiaiden kuumat nimet välierissä ovat Halley Wania, Corazon Combo, Aurora Comery, Ava Di Alessia ja Everlasting Boogie.

Nelivuotiaiden kovat nimet ovat Cream Candy, Sahara Flames, Planbee, BWT Gazeau, Magazine Match, Velvet Gold, Shackhills Twister ja Deep Blue Font.

Seinäjoen ravit alkavat kello 13. Toto75-peli starttaa kello 14.45.

TotoTV-lähetys kello 14.00-20.00. Studiossa asiantuntijoina ovat Tapio Hoikka, Martti Ala-Seppälä ja Riku Niittynen. Lähetyksen juontaa Nelly Korpikoski. Haastattelut hoitaa Juha Jokinen.

Ruotsin raviviikko huipentuu Malmössä sijaitsevalle Jägersron kaviouralle. Kierros huipentuu kaksivuotiaiden Svensk Uppfödningslöpningin finaaliin. Riina Rekilä voitti kilpailun viime vuonna Tetrick Wanian kanssa. Tänä vuonna hän jahtaa menestystä sen pikkuveljellä.

Toto75-pelin jättöaika päättyy kello 17.20.

Sunnuntai 20. marraskuuta

Kotimaan ainoat ravit sunnuntaina ajetaan Lahden Jokimaalla. Omistajaravit sisältävät kymmenen lähtöä. Toto5-pelin avauskohteessa palaa tauolta alkukauden tähti Knows Best. Sen vireen testaavat Cash Maker, Deangelo ja uransa viimeisiä kilpailuja juokseva T.Rex.

Toisessa kohteessa Stonecapes Queila pyrkii jatkamaan hyvää menestystä tällä kertaa montéssa. Sille antaa haasteen paalun War Paint.

Kolmannen kohteen suosikki on tuore Toto75-voittaja Elan.

Jokimaan ravit alkavat kello 13. Toto5-peli starttaa kello 14.10.

Ruotsin GS75-peli ratkaistaan sunnuntaina Tanskassa maan pääradalla Charlottenlundissa. Iltapäivän ykköslähtö on kuudentena kohteena ravattaja N.J. Koster Memorial.

Toto75-peli starttaa kello 16.