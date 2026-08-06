Päivän ravit: Kuopiossa ravataan – Olympialaisia nimiä opetuslähdössäTorstaina Kuopiossa pistellään kymmenen lähdön iltaravit. Mielenkiintoa riittää jo ennen varsinaista ravi-iltaa.
Koelähdössä radalla pistäytyvät ensimmäistä kertaa urallaan oriit Pyeongchang ja Zhangjiakou. Molemmat hevoset ovat olympiavoittaja Iivo Niskasen kasvattamia. MT Hevosista voi lukea torstaina Niskasen haastattelun hevosistaan ja kasvattamisesta.
Lämminveristen kovimmassa ryhmässä Dimitri Hedmanin Ehlert tulee starttiin parin kuukauden tauolta. Toto5 -pelin päättävässä täyden matkan kisassa on monia voittajakandidaatteja.
Ainakin Kylie Hoss, Casimir Tof, J.J. Dragon ja Gary la Marc on tutkittava tarkkaan, ennen kuin ruksit valitsee lopullisesti.
Gary la Marc esitti Joensuussa napakan kirin, mutta toivottomista asemista se ei kerennyt kuudetta sijaa korkeammalle. Ruunalla on hienoisena rasitteena takarivin sisäradan lähtöpaikka, mutta siitäkin menestys on täysin mahdollista.
Kylmäveristen parhaassa tasoitusajossa lähdetään liikkeelle neljältä matkalta. Seppo Suurosen laatutallista ponnistava viisivuotias Carambo jäi odotetusti takajoukkoihin Pikkukunkussa, mutta torstaina tehtävä on perusmatkalta sopivampi.
Henri Bollströmin ohjastama ori saa kilpakumppaneihinsa merkittävää etua juoksunkulullisesti. Ykköshaastaja taitaa olla 20 metrin pakilta lähtevä Aaltonen, joka on viimeisimmän Joensuun starttinsa perusteella oivassa kesäkunnossa.
Ruotsin pääravit ovat Åbyssä. Toto64 -pelin varmaehdokkaat tulevat Robert Berghin tallista. Get A Wishillä on alla kultadivisioonan voitto, eikä tehtävä näytä torstaina mahdottomalta.
Päätöskohteen Fleetfoot S.S. oli viimeksi laukkapäällä, mutta tätä ennen Bergh on narutellut tammalla kolme komeaa voittoa. Tänään Berghin suosikkeja ohjastaa Carl Johan Jepson.
Pohjoisen raviväki kokoontuu Bodeniin, jossa tuttuun tapaan on myös vahva suomalaisedustus.Artikkelin aiheet
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