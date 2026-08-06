Nyt se on varmaa: Yleisradio lopettaa toimintansa Tohlopissa viimeistään 2032 − ”Tampere säilyy tärkeänä keskuspaikkana”Tohlopissa tehdään muun muassa Ylen lasten- ja nuortenohjelmia, dokumentaarisia sisältöjä, urheilusisältöjä sekä erilaisia viihdeohjelmia.
Yleisradion nykyinen vuokrasopimus Tohlopissa sijaitsevassa Mediapoliksessa päättyy vuonna 2032. Myös Ylen toiminta Tohlopissa on lakkaamassa tuolloin.
Tohlopissa tehdään muun muassa Ylen lasten- ja nuortenohjelmia, dokumentaarisia sisältöjä, urheilusisältöjä sekä erilaisia viihdeohjelmia.
Ylellä on ollut toimintaa Tampereella Tohlopissa 1960-luvulta lähtien.
Yleisradion toimitusjohtajan Marit af Björkestenin mukaan Tampere säilyy muuttuvista tilaratkaisuista huolimatta Ylen tärkeänä keskuspaikkana.
”Määräaikainen vuokrasopimuksemme Tohlopissa päättyy 2032, ja viimeistään silloin etsimme Ylen toiminnalle uusia tiloja. Mutta korostan, että kyseessä on nimenomaan tilakysymys eikä toiminnallinen kysymys. Tampere säilyy tärkeänä keskuspaikkana”, af Björkesten sanoo.
Yle selvittää parhaillaan Tampereen kaupungin kanssa, mitä uusia tiloja otetaan käyttöön, kun Tohloppi hiljenee.
”Korostan, että kyseessä on nimenomaan tilakysymys eikä toiminnallinen kysymys.”
Toimitusjohtajan mukaan Tohlopin toiminta on muuttunut paljon 2000-luvulla.
”Toiminta tietysti on muuttunut, kuten kaikki toiminta Ylellä. Viimeisten kymmenen vuoden aikana Ylen tiloja on vähennetty koko maassa noin 20 prosenttia. Tämä johtuu siitä, että teknologia kevenee, väkeä on vähemmän ja toisaalta etätöitä tehdään enemmän.”
Af Björkestenin mukaan Tampere säilyy jatkossakin esimerkiksi Ylen alueellisen radiotoiminnan keskuspaikkana.
Entä miten Ylen henkilöstömäärälle Tampereella käy, kun Tohloppi lakkautuu ja toiminta siirtyy uusiin tiloihin?
”Pyrimme siihen, että tilaratkaisut tukevat strategiaamme ja toimintaamme. Näin ollen tilat eivät määrittele henkilöstömäärää, vaan päinvastoin.”Artikkelin aiheet
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