Vermon Isokenkä-nimen alla ajettavan kultadivisioonan suosikkitrio on Fly By Me, Charmant de Zack sekä Callela Nelson.

Ykkösradalta starttaava Fly By Me ei hyödy sisäradan paikasta, mutta Olli Koivunen pyrkii löytämään tiloja sopivassa vaiheessa. Tommi Kylliäisen ohjastama Charmant de Zack ei vielä taukostartissaan loistanut kirkkaalla valolla, mutta tähän kisaan on luokkaorilla on kova parannuspotentiaali.

Callela Nelson on kärsinyt Mika Haapakankaalle siirryttyään kehnoista lähtöratatuureista. Tällä kertaa nopea starttaaja karauttaa matkaan takarivin sisäradalta. Kahden tauon jälkeisen startin perusteella ruunan kunnossa ei ole mitään vikaa. Jos Ari Moilanen pääsee alussa hyvin läpi, Callela Nelson on vaarallinen.

Mika Haapakankaan mietteitä voi lukea keskiviikkona MT Hevosista.

Kylmäveristen kovimman lähdön suosikki on Häijymies. Heikki Hoffrenin suojatti on myös tämänkertaisen MT Hevosten 75-vihjerivin tukipilari. Ori ei tunnu väsyvän mistään. Se kilpailee tiiviillä rytmillä, ja saa säännöllisesti vaativia reissuja.

Merkille kannattaa panna Tuuskasen paluu radoille. Kimmo Niemelän silmäterä ei ole koskaan kesäisin menollaan, mutta talvella hevoseen syttyy uusi liekki. Vermon startti toimii varovaisten tallikommenttien myötä vasta tilannekatsauksena.

Tähtisekkiä lähdössä ohjastaa Terho Rautiaista tuuraava Pekka Vilpponen, jonka haastattelu on keskiviikkona MT Hevosissa.

Jo Vermon koelähdössä on mielenkiintoista nähtävää. Sekä Hannu-Pekka Korpi että Pekka Korpi tuovat radalle kaksi kahden vuoden ikäistä lämminveristä.

Hannu-Pekka Korven tallista kilpailuoikeutta hakevat Chiquita Mania (Credit Winner) sekä Pro Ri (Propulsion). Pekka Korven koelähdössä starttaavat varsat ovat Harmony Combo (Arctic Lover) sekä Heaven Combo (Express Duo).

Ruotsin Toto86-pelin Super Days kiertue päättyy Solvallan ja Axevallan järjestämään Toto86-kierrokseen. Kolmivuotiaitten tammojen Oaks Consolation -päättää Toto86-kierroksen. Finaalin ulkopuolelle jääneet ravurin alut kisaavat 200 000 kruunun ykköspalkinnosta Solvallassa.

Lähdön suosikki on sisäradalta starttaava Magnification. Tamma on hyvinkin todennäköinen keulahevonen. Daniel Wäjerstenin treenattava joutui ennen Trav-Oaksin karsintoja olemaan pienellä sairastauolla, mikä varmasti verotti sen tehoja karsintapäivänä.

Parannuspotentiaali on ilmeinen, mutta jää nähtäväksi, saako Wäjersten säädellä matkavauhdin mieleisekseen.

Toisessa Toto86-kohteessa on mukana suomalaiskimpan omistama Pamela Boko. Timo Nurmoksen valmennettava voitti viimeksi Breeders’ Crownin alkuerän. Solvallasta neljävuotias tamma tavoittelee kauden neljättä voittoaan.