Tunturi-pyöristä voi tulla markkinoilla jopa pulaa − jatkossa ne suunnitellaan taas Suomessa
Tunturi-pyörät palaavat suomalaisomistukseen yli 20 vuoden jälkeen. Helkama uskoo pyöräalan vaikeuksista huolimatta tulevaan.
Tilaajalle
Lue artikkelin tiivistelmä
- Helkama Velox osti oikeudet Tunturi-polkupyöräbrändiin konkurssiin menneeltä yhtiöltä. Kuntolaitteet ja mopot eivät kuulu kauppaan.
- Tunturi kuului vuosina 2003–2026 hollantilaiselle Accell Groupille, ja pyöriä valmistettiin Unkarissa. Yhtiö hakeutui konkurssiin elokuussa 2026.
- Satu Helkaman mukaan Tunturi täydentää Helkaman mallistoa edullisemmilla ja sähköttömillä pyörillä. Pyörät suunnitellaan Suomessa uudelleen.
- Satu Helkama arvioi, että tuotannon käynnistäminen vie ainakin vuoden ja Tunturi-pyöristä voi olla markkinoilla jopa pulaa jonkin aikaa.