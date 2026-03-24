Raviurheilun merkkimies Lauri Malinen on kuollut Suomen ravivalmentajakunnan pioneereihin kuulunut Lauri Malinen on kuollut 92-vuotiaana.

Lauri Malinen oli ravivalmentajien ammattikunnan suunnannäyttäjiä. Kuva vuodelta 2010. Kuva: Ville Toivonen

MT Hevoset | Ravit Ville Toivonen

Ravivalmentajien ammattikunnan suunnannäyttäjiin kuulunut Lauri Malinen menehtyi sunnuntaina 92-vuotiaana kotonaan Jokioisten Vaulammilla. Hän oli syntynyt Viipurin maalaiskunnassa 22. kesäkuuta vuonna 1933.

Suomen Hippoksen Heppa-järjestelmän tilastot näyttävät Lauri Maliselle 2240 kilpailua ja 135 voittoa, mutta Malinen on niitä raviurheilijoita, joille vuodesta 1977 alkava tilastointi ei tee oikeutta. Lauri Malinen oli ensimmäisen sukupolven raviammattilaisia ja sellaisena menestynyt ja ammattikunnan keskuudessa erittäin arvostettu.

Lauri Malinen ajoi valmentamansa Eri-Hotin ravikuningattareksi vuonna 1963 Turussa. Eri-Hotin omisti Malisen silloinen työnantaja, laukaalaisen Ahlbackan tilan isäntä Paavo Riipinen.

Ahlbackasta Lauri Malinen siirtyi myöhemmin Kauko Tikkisen tallin valmentajaksi Laukaaseen. Tikkisellä hänen menestyshevosiaan olivat muun muassa Zazimka ja Ramona.

Lauri Malinen oli ennakkoluuloton raviurheilija, joka ensimmäisten joukossa alkoi kilpailla myös Ruotsissa. Ravireissut Keski-Suomesta Bodeniin olivat tuon ajan kalustolla työläitä, mutta monesti myös menestyksekkäitä.

Menestystä tuli myös Moskovasta. Vuonna 1971 Malinen ajoi Zazimkan 3200 metrin matkalla kilpaillun Moskova-ajon kakkoseksi. Edellä oli vain Neuvostoliiton oma tähti Lelj.

1970-luvun alkuvuosina Lauri Malinen muutti Keski-Suomesta Forssan seudulle ja Pilvenmäen ratavalmentajaksi. Noina vuosina hänen menestyshevosiaan olivat etenkin Unikalnaja sekä Nepo Nibs, joka voitti Suomessa Tammavaltikan ja jolla Malinen ohjasti tuohon aikaan hyvin harvinaisen suomalaisvoiton myös Solvallan ravipyhätössä.

Ennen valmentajapestejään Malinen oli töissä raviurheilun oman aikansa merkkimiehillä Kaarlo Partasella sekä Paavo Rantavaaralla.

Lauri Malinen oli merkittävä hahmo paitsi urheilusaavutuksiltaan, myös raviurheilun ammattimaistumisessa. Malinen oli eturivin toimijoita Ravivalmentajien yhdistyksen perustamisessa vuonna 1970.

Malinen oli ensin yhdistyksen varapuheenjohtaja ja myöhemmin puheenjohtaja, ja hän oli merkittävässä roolissa muun muassa ravikilpailusääntöjen ja kisakäytäntöjen uudistamisessa. Merkittävä uudistus oli esimerkiksi siirtyminen sarjapalkinnoista lähtöpalkintoihin – aiemmassa mallissa oman lähtönsä voittaja saattoi jäädä kokonaan ilman palkintoa, jos jaetun sarjan muissa osissa juostiin selvästi kovempaa.

Kilpailijana Lauri Malinen oli kaikin puolin ammattimainen. Hänen korrekti käytöksensä yhdistettynä koko valjakon aina huoliteltuun ulkomuotoon oli Malisen tavaramerkki halki vuosikymmenien.

Tikkisen tallilla Malisen kanssa samaan aikaan työskenteli aikanaan myös teini-ikäinen Jorma Kontio. Sittemmin Pohjoismaiden voitokkaimmaksi raviohjastajaksi kasvanut Kontio on monesti maininnut Lauri Malisen merkittäväksi oppi-isäkseen.

Lauri Malinen ohjasti uransa viimeisen kilpailun vuonna 2016 kuninkuusravilegendojen lähdössä Turussa. Tuloksena oli eleetön voitto Veikko Leinosen valmentamalla H.V. Tuurilla. Kuva: Satu Pitkänen

Lauri Malisen aktiivisin raviurheilu-ura päättyi 1980-luvulla. Sen jälkeen hän toimi vielä pitkään ravituomarina ja kilpailuiden valvojana, missä rooleissa hänellä oli pitkän aktiiviuran luomaa luontaista auktoriteettiä.

Nuorempi raviyleisö muistaa Lauri Malisen huipputamma Oktaavian valmentajana. Hänen yhdessä Taisto Nurmion kanssa omistamansa Oktaavia oli kuningatarkilpailussa neljästi. Ensimmäisellä yrityksellä Lappeenrannassa vuonna 2009 Oktaavia oli kokonaiskisan toinen. Ravikuningattaren seppele karkasi siltä päätösmatkan kirikierroksen käynnistyessä tulleeseen laukkaan.

Lauri Malisen ravikortin numero oli 42. Viimeisen kerran hän ajoi kilpaa vuonna 2016 Turun Kuninkuusravien legendalähdössä. 83-vuotias Malinen jätti kilparadoille jäähyväiset täysin tyylipistein ohjastettuaan H.V. Tuurin eleettömän ylivoimaisen voittoon.

Lauri Malista jäi Oktaavian ja lukuisten ystävien lisäksi lähimpänä kaipaamaan hänen tyttärensä Kaarina perheineen.