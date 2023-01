Päivän ravit: Vermossa on Kuuma Keskiviikko Kuukauden ensimmäiset keskiviikot ovat Kuumia Keskiviikkoja. Tuolloin Toto65-pelissä jaetaan jackpot-rahaa.

Juho Ihamuotila valmentaa tappiotonta Reload Pelliniä, joka starttaa neljännessä Toto65-kohteessa. Kuva: Terhi Piispa-Helisten

MT Hevoset | Ravit 09:45 Toni Sarkama

Vermon ravi-ilta käsittää kymmenen lähtöä. Jo ennen Toto65-pelin alkua ajetaan Kohti divisioonia -lähtö kylmäverisille, jotka ovat tienanneet enintään 7500 euroa. Lähdössä on useampi kyvykäs mutta epävarma menijä.

Toto65-peli starttaa lämminveristen ryhmäajolla enintään 150 000 euroa tienanneille. Lähdön ykköspalkinto on peräti 5000 euroa. Com Milton voitti rata-arvonnan ja sillä saatetaan hyvinkin kokeilla tällä kertaa keulapaikalta. Haasteen heittävät Way To Go ja Quite A Lover.

Toisen kohteen nostohevonen on hienon paluun tauolta kaviourille tehnyt Landen Vinkka. Vastaan asettuu välistartin Jokimaalla voittanut Dzingel.

Kolmas kohde on lämminveristen Haastajadivisioonakarsinta. Ikäluokkamenijä Mr Stahl saa vastaansa loppukaudesta hurjaan lentoon syttyneen Kiikku’s Trooperin.

Neljäs kohde on lämminveristen Kohti divisioonia -lähtö enintään 7500 euroa ansainneille. Kuuden startin jälkeen tappioton Reload Pellini jatkanee suurella todennäköisyydellä voittojen tiellä. Tuon aikeen koittavat estää Amelia Earhart, Callela Alfa ja Make It Up.

Viidennessä kohteessa kohtaavat viime viikolla yhteen iskeneet Gal Gadot Racing ja EL Indeed. Tuolloin ensin mainittu oli vahvempi.

Päätöskohde ajetaan keskipitkällä matkalla. Takamatkan Leemark’s Icy saa vastaansa Strong Caviarin.

Vermon ravit alkavat kello 18. Toto65-peli starttaa kello 19.10. Toto65-pelissä on 65 000 euron jackpot.

Ruotsin Toto86-peli ratkaistaan Xpress-muodossa kahdella paikkakunnalla. Rataparina on Solvalla ja Jägersro. Matti Nisosella on useampi hyvä menestyssauma Solvallan kohdelähdöissä. Kuudennessa kohteessa häneltä starttaavat Midleton ja Djokovic. Pia Huusarin tallista starttaa Mary Hotshot.

Toto86-pelin jättöaika päättyy kello 21.30.